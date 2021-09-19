مباحثات بين قائدى الجيش الأردنى والسورى لمحاربة الإرهاب وحماية الحدود

بحث رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأحد، في عمان مع وزير الدفاع رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود والأوضاع في الجنوب السوري ومكافحة الإرهاب.

وناقش الجانبان خلال اللقاء في العاصمة الأردنية، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وأكد الحنيطي وأيوب، خلال لقائهما، استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت الوكالة أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

إحياء خط الغاز العربي

وكان وزراء النفط والطاقة في كل من سوريا والأردن ومصر ولبنان اتفقوا في الثامن سبتمبر الجاري على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء النفط والطاقة في سوريا والأردن ومصر ولبنان عقد في العاصمة الأردنية عمان، أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة أن سوريا تدعم أي عمل مشترك يحقق مصالح الشعوب وستعمل من خلال التعاون مع الأردن ومصر لمساعدة الشعب اللبناني في تجاوز أزمة الطاقة ونقل الغاز المصري إليه.

تفجير خط الغاز العربي

وقال غسان الزامل وزير الكهرباء السوري، أمس السبت، إن هجوماً بعبوات ناسفة وضعت على طول خط أنابيب للغاز الطبيعي جنوب شرق دمشق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من البلاد قبل إعادة تشغيلها بسرعة.

ووقع الهجوم جنوب شرقي دمشق مساء أمس الجمعة، استهدف خط أنابيب يغذي نحو 50% من محطات توليد الكهرباء في سوريا.

وأضاف الزامل إن الهجوم تسبب في انخفاض ضغط النقل مما أثر على محطات توليد الكهرباء المختلفة في البلاد، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة بدأت فجر السبت وعادت الكهرباء إلى جميع المحافظات لكنه حذر من أن عمليات التقنين وعودة التيار ستكون "قاسية" حتى يتم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح.

ويعد خط الأنابيب المستهدف جزءا من خط أنابيب لتصدير الغاز عبر الإقليم يستخدم لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن وسوريا ولبنان، لكن توقفت الصادرات قبل الحرب السورية إلا أن خطه تم دمجه في شبكة الكهرباء في سوريا.