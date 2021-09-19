الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطلين كونا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى الشرابية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنوات على عاطلان كونا فيما بينهما تشكيل عصابة، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا لهما لمزاولة نشاطهما. 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة أثناء مروره بأحد شوارع المنطقة من قبل شخصين مجهولين، بعد أن قاما بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء واستولا منه على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وأحدثا به إصابات بالغة، وفرا هاربين.

ويجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث الشرابية من ضبط المتهمان وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما لسرقة المواطنين بالإكراه، وأضافا ارتكابهما عددا من الوقائع المماثلة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنوات.

تشكيل عصابة السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة العباسية قسم شرطة الساحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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