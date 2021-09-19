«مفيش استثناءات».. مصادر تكشف تفاصيل غرامة الفنان أحمد سعد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية منذ أيام تغريم الفنان أحمد سعد بـ20 ألف جنيه؛ لقيامه بكسر قواعد وقوانين وقرارات النقابة مؤخرًا بالغناء دون عازفين في الساحل الشمالي، وهو ما يخالف قرار منع الغناء بالفلاشة الذي أصدرته النقابة على خلفية ما حدث بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

كشفت مصادر، لـ "الدستور"، أن الغرامة التي وقعت على المطرب أحمد سعد ليس بسبب حفله في الساحل الشمالي، فقط، بل لأن سعد قام بتسجيل حلقة مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور فيما لم يستعن أحمد سعد بالعدد الذي قررته النقابة وهو 8 عازفين، بل استعان بعدد قليل منهم وهو ما علمت به النقابة وعلى ما حدث منه في الساحل وتكرار مخالفة القرارات اضطرت النقابة لإعلان الغرامة.

وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، تغريم أحمد سعد 20 ألف جنيه، بسبب مخالفته قرار النقابة بعدم الغناء على فلاشة أو "بلاي باك" وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي علي المسرح بحد أدني ثمانية عازفين، غير أن أحمد سعد خالف هذا القرار في حفله الذي أقيم أمس الأول حيث قام بالغناء "بلاي باك" بمصاحبة 4 من عازفي الإيقاع فقط.

وأضاف مجلس النقابة في بيانه أن الواقعة تم تصويرها وإرسالها إلى نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة، وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة، مشيرًا إلى أن القرار عام ويطبق على جميع مَن يخالف قرارات النقابة بلا تمييز، وأن النقابة عازمة بكل حزم علي المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.

وأكد مجلس النقابة أنه حال تكرار الواقعة ستتم إحالته لمجلس التأديب الذي سيكون له كل الصلاحيات طبقاً للقانون، وبذلك يكون المطرب أحمد سعد هو أول من يطبق عليه هذا القرار.