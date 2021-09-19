الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد محور الفريق محمد العصار

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد عدد من محاور الطرق

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، محور الفريق محمد العصار الذي يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم.

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير شارع الكابلات وعمل اللاند سكيب الخاص بالمنطقة المحيطة بالنسخة التي يتم إعدادها لمسلة سنوسرت الأول بالمنطقة لتضفى جمالًا يتناسب مع طبيعة المكان، كما تفقد محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات محور جيهان السادات بشارع الخليفة الظافر بحي غرب مدينة نصر الذي يربط بين شرق وجنوب القاهرة.

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محافظ القاهرة يتفقد عدد من محاور الطرق

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة مع مسئولي التوعية بشركة النظافة الجديدة التي تتولي أعمال النظافة بالمنطقة الشرقية أثناء قيامهم بحملة توعية على المحال والمطاعم بالمنطقة وطالبهم بتوسيع دائرة الحملة لتصبح حملة طرق أبواب لتقديم التوعية بالمنازل.

كما تفقد محافظ القاهرة انتهاء أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية.

وتابع أعمال شركات المرافق (المياه والصرف الصحى والكهرباء) التى بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء.

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محافظ القاهرة يتفقد عدد من محاور الطرق

وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلى منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.

ويربط محور المستشار عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية.

ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

محاور محافظة القاهرة محور محمد العصار محور جيهان السادات محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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