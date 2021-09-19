تكريم الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير» بجامعة قناة السويس (صور)

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أنه فى إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم وجامعة قناة السويس لخدمة أبنائنا الطلاب تم تدشين مبادرة "الباحث الصغير" التي تم عقدها عبر برنامج Microsoft Teams وذلك خلال الفترة من فبراير ٢٠٢١ وحتى نهاية يوليو ٢٠٢١ بمشاركة خمسون طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية الثمانية.

الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير»

ومن جانبها، أشارت الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أهمية نشر ثقافة البحث العلمى ما بين طلاب المرحلة ما قبل التعليم الجامعى ومرحلة ما بعد البكالوريوس حتى يكون البحث العلمى أسلوبا للحياة وكيفية البحث والتفكير العلمى الممنهج.

جاء ذلك خلال مشاركتها بحفل تكريم الطلاب الفائزين فى مبادرة "الباحث الصغير " بقاعة المؤتمرات بكلية طب الأسنان يوم الأحد الموافق ١٩ سبتمبر وتكريم الطلاب المتميزين بالمبادرة والحاصلين على تقدير ممتاز.

الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير»

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه خلال فترة المبادرة تم إعداد مجموعة متميزة من المحاضرات وورش العمل للطلاب المشاركين تهدف إلى تعريفهم علي أنواع البحوث وخطوات إعداد البحث العلمى، كيفية صياغة أجزاء البحث واستخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى فى إعداد البحث وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات ، كما تم التعرف علي كيفية تنمية مهارات البحث العلمى للمشرفين على الأبحاث.

وأشاد طه عجلان وكيل وزارة التعليم والتعليم بمستوى الطلاب المشاركين بالمبادرة وتميز الموضوعات البحثية خاصة ما يتناول منها موضوعات مجتمعية تمس المجتمع ومشكلاته

الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير»

كما أكد أن التعاون مثمر وفعال بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم فمرحلة التعليم الجامعى وقبل الجامعى مرحلتين مكملتين، هذا وحرص عجلان على تقديم الشكر لأولياء الأمور لتشجيعهم لأبنائهم على المشاركه فى مثل هذه المبادرات الفعالة.

وأضافت الدكتورة دينا عبد الحميد أن الطلاب تم اختيارهم من ثمانية إدارات بالمحافظة بالتساوي بترشيح من مديرى المراحل، شاكرة الجامعة على الدعم الكبير والتوصيل الجيد للمعلومات مع تبسيطها، مشيرة إلى أن الاتصال عن بعد كان فعال ومدعم بورش عمل متميزة تم إعدادها.

ومن جانبه أشار الدكتور ياسر عوض منسق عام المبادرة إلى أن الطلاب قاموا بتقديم مجموعة من الأبحاث الفردية والجماعية بلغ عددها عشرون

وأشارت الدكتورة سحر الشطوري مدير مكتب التعاون الدولى إلى أنه تم تقييم الأبحاث وفقا لاستمارة تقييم البحوث التى تم تصميمها من قبل الجامعة وأسفرت النتائج عن حصول سبع أبحاث على تقدير عام ممتاز .

الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير»

وقد قامت الدكتورة ماجدة هجرس بتكريم كل من وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان ، الدكتورة دينا عبد الحميد جريش مدير إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم، ثم بدأ تكريم المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة سحر الشطوري، الدكتور خالد السيد، الدكتور عبد الغفار أبو السعود والدكتور ياسر عوض المدرب والمنسق الرئيسى للمبادرة.

كما تم تكريم الطلاب العشر الأوائل الفائزين فى المبادرة حيث جاء فى المركز الثلاثة الأولى كل من الطلاب عمر محمد سلمان ،فارس أشرف محمد ،حمزة أشرف حمزة بالمرحلة الثانوية " شمال الإسماعيلية عن بحث بعنوان "دراسة الآثار السلبية للمخدرات على الفرد والمجتمع".

الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير»

بينما جاءت في المركز الرابع الطالبة مريم هشام حسين بالمرحلة الاعدادية "جنوب الإسماعيلية " ببحث يحمل عنوان " تأثير جائحة كورونا على الفرد والمجتمع فى مصر"، وجاءت بالمركز الخامس جنى أحمد محمد حسانين بالمرحلة الاعدادية " جنوب الإسماعيلية " ببحث حول " دراسة الآثار السلبية لظاهرة عمالة الأطفال على الفرد والمجتمع يليها في المركز الخامس إبراهيم يسرى عبد المولى " القنطرة شرق " بالمرحلة الثانوية وبحث عن " المشاكل الأسرية وآثارها السلبية على الطفل الناشئ".

الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير»

وحصل على المركز السابع والثامن كلا من أحمد على سالم وممدوح محمود أحمد بالمرحلة القحطانية " فايد" وبحث عن " السرطان ( الأسباب - الأنواع - الأعراض- العلاج).

الطلاب الفائزين فى مبادرة «الباحث الصغير»

وجاء المركز التاسع الطالب يحيى أشرف أحمد "شمال الإسماعيلية " بالمرحلة الإعدادية وبحث عن "دراسة مدى فعالية البرمجة والذكاء الاصطناعي على حركة الروبوت وأخير حصل على المركز العاشر الطالب أحمد علاء نمر "القنطرة شرق" بالمرحلة الإعدادية عن بحث بعنوان “دراسة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للبطولة على المجتمع”.