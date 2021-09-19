دورة تدريبية لإدراج قضايا النساء العاملات ضمن أولويات خطة العمل النقابي

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بمشاركة دار الخدمات النقابية والعمالية دورة تدريبية حول دور النقابات في إدراج قضايا النساء العاملات ضمن أولويات خطة العمل النقابي وذلك يوم الجمعة والسبت الموافق 17 ـ 18 /9 /2021 بمحافظة القاهرة.

شارك بالدورة التدريبية 20 عضوة من المؤتمر الدائم ممثلى لنقابات التموين بالإسماعيلية والمعلمين المستقلة والضرائب العقارية بالسويس والاتصالات بالقاهرة وتعليم الكبار بالغربية والعاملات المزارعات بالمنيا.

تناولت الدورة التدريبية أربع جلسات تدريبية على مدار يومان تناولت عدد من الموضوعات تضمنت يما يلى:

أسباب ضعف تمثيل النساء داخل النقابات، كذلك الإجراءات التي يمكن تطبيقها داخل أنشطة اللجان النقابية لإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات القضايا التي تعمل عليها، فضلا عن الجلسة الثالثة والتي تناولت مفهوم التمييز الإجابى وطرق أليات تطبيقه داخل اللجان النقابية، كذلك تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة آليات دمج قضايا النساء في المفاوضات الجماعية وأهمية ذلك في تعزيز المساواة بين الجنسين.

الجدير بالذكر أن جميع الجلسات تضمنت تمارين لقياس الأثر وتأكيد المعلومات والمهارات التي يجب أن يكتسبها النقابيينات لممارسة العمل النقابي وفقا للنموذج الديمقراطي للعمل داخل النقابات.

وانتهت الدورة التدريبية بطرح المتدربين عدد من المقترحات التي يجب أن تتبناها النقابات لدمج قضايا النساء العاملات ضمن أولويات خطة عمل النقابات جاءت بعضها كمايلى:

-ضرورة مساهمة النقابات في رصد الانتهاكات التى تتعرض لها النساء داخل أماكن العمل التى تتعلق بحقوق النساء أثناء فترات الحمل والولادة ورعاية الطفل وغيرها من أشكال العنف والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، وجميع أشكال العنف والتمييز الأخرى التى تتعلق بالترقي والأجور والعنف الجنسي وتقسيم العمل على أساس النوع.

-إبداء الرأي فيما يعرض على النقابات من مشاريع قوانين والمشاركة في مناقشتها بما يضمن ان هذه القوانيين لا تنص على أي شكل من أشكال العنف أو التمييز وأن تراعى النوع الاجتماعي.

-اهتمام النقابات بإجراء الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تقع على النساء داخل اماكن العمل واتخاذ مواقف رافضة لها والقيام بحملات لمنع العنف ضد النساء في العمل.

-اهتمام النقابات بتعزيز العلاقات مع المنظمات النقابية العربية والدولية التى تعمل على قضايا النساء من أجل تضامن النقابات العمالية على المستوى العربي والدولي.

-ضرورة أن تتبنى لجنة الأعلام بالنقابات منظور النوع الاجتماعي في جميع ما تنتجه من مواد إعلامية.

-اهتمام النقابات بوجود لجنة خاصة بجذب عضويات جديدة من النساء العاملات وتحفيزهن على الانخراط في النشاط النقابي ودعمهن لتولى المناصب القيادية داخل نقاباتهم.

-اهتمام النقابات بإعداد برامج التدريب والتثقيف حول مهارات العمل النقابي فضلا عن رفع الوعي بقوانين العمل والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تتناول حقوق النساء العاملات على وجه التحديد.