الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«خريجو الأزهر» بالمنيا تطلق مبادرة «دور الفكر في الحفاظ على الهوية المصرية»

خريجي الأزهر
خريجي الأزهر

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا، برئاسة الدكتور أحمد طلب، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية بمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مبادرة بعنوان "دور الفكر في الحفاظ على الهوية المصرية".

و قال أحمد  نوح، أمين عام فرع خريجي الأزهر بالمنيا، إن العلاقة بين أبناء الوطن الواحد من المفترض أن تكون علاقة توافق وتكامل وليست علاقة تناحر وتنافر، موضحًا أن الأزهر الشريف يدعو إلى ترسيخ فلسفة العيش المشترك واحترام عقائد الآخرين، والعمل معا لرفعة الوطن والنهوض به، يقينا منا أننا شعب واحد، يد واحدة، نشارك بعضنا البعض في الحفاظ على هويتنا المصرية العريقة، وأيضا هذا يعد أبرز ما تضمنته وثيقة الأخوة الإنسانية،  والتي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان.

تضمنت المبادرة زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، و شارك في الزيارة أعضاء من خريجي الأزهر والهيئة الإنجيلية، تأكيدا على أهمية نشر الفكر المستنير، والأخلاقيات، والقيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها الأديان، وترسيخ مشاعر الولاء والانتماء واحترام التعددية وقبول الآخر، وتأكيدا لقيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بها.

 كما شارك في اللقاء إيمان ممدوح، مديرة المشروعات لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، كرستين شريف، منسق المشروع، أحمد نوح، أمين عام خريجي الأزهر بالمنيا،  الأستاذة الدكتورة راوية خليل، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء منظمة خريجي الأزهر بالمنيا، على رأسهم الدكتورة لبنى عبد العظيم جاد الحق، الأستاذ مصطفى طراف، وطلبة كلية اللاهوت، والكلية الإكليريكية وطلبة جامعة الأزهر.

خريجي الأزهر الدكتور أحمد طلب دور الفكر في الحفاظ على الهوية المصرية الأزهر الشريف الأخوة الإنسانية

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