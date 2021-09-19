«المنشارية».. أبرز المعلومات عن عضلة محمد صلاح التى أثارت الجدل
تصدر اللاعب محمد صلاح «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي، أمس، ضد كريستال بالاس، والذي سجل خلاله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 78.
واندفع النجم المصري بعض الشيء في احتفاله بالهدف حيث خلع قميصه، والتقطت عدسات الكاميرات المنتشرة في ملعب «أنفيلد» عضلتين على جانبي صدر «صلاح» تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم.
ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن هذه العضلة:
- العضلات التي ظهرت في صور احتفال صلاح بهدفه في شباك كريستال بالاس تعرف علميا باسم «Serratus anterior muscle» أو «العضلة المنشارية الأمامية»، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا.
- العضلة المنشارية هي العضلة التي تغطي السطح الخارجي لعظام القفص الصدري.
ووفقًا لما قاله مدربو اللياقة، فإن هذه العضلة يتراوح عدد أجزائها من 8 إلى 10 عضلات.
- تصل في نهايتها مع نهاية القفص الصدري في الظهر.
- تعرف العضلة بين الرياضيين باسم «عضلة الملاكم»، لأنها مسئولة عن مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.
- تحتاج إلى الكثير من التمارين القوية.
- تتمتع بمميزات عديدة تساعد الرياضي في تحسين أدائه وقدراته بشكل كبير.