«المنشارية».. أبرز المعلومات عن عضلة محمد صلاح التى أثارت الجدل

تصدر اللاعب محمد صلاح «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي، أمس، ضد كريستال بالاس، والذي سجل خلاله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 78.

واندفع النجم المصري بعض الشيء في احتفاله بالهدف حيث خلع قميصه، والتقطت عدسات الكاميرات المنتشرة في ملعب «أنفيلد» عضلتين على جانبي صدر «صلاح» تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن هذه العضلة:

العضلات التي ظهرت في صور احتفال صلاح بهدفه في شباك كريستال بالاس تعرف علميا باسم «Serratus anterior muscle» أو «العضلة المنشارية الأمامية»، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا.

العضلة المنشارية هي العضلة التي تغطي السطح الخارجي لعظام القفص الصدري.

ووفقًا لما قاله مدربو اللياقة، فإن هذه العضلة يتراوح عدد أجزائها من 8 إلى 10 عضلات.