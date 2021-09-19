الأحد 19 سبتمبر 2021
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فن

بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.. الموزع السوري ديار خلو يستعد لطرح «شكرًا مصر»

الموزع الموسيقي ديار
الموزع الموسيقي ديار خلو

كشف الموزع السوري ديار خلو، عن إطلاق أغنية جديدة خلال الفترة القادمة بعنوان “شكرا مصر”، لتوجيه الشكر للدولة المصرية على استضافتها للسوريين طوال الفترة الماضية، ومعاملتهم وكأنهم مصريين بكامل الحقوق والواجبات.

وعن هذه الأغنية، قال ديار خلو، في تصريحات صحفية:«أعلن إطلاقي أغنية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة بعنوان (شكرًا مصر) لتوجيه الشكر للدولة المصرية على استضافتها للمهاجرين السوريين طوال الفترة الماضية، ومعاملتها السوريين وكأنهم مصريين بكامل الحقوق والواجبات، ومساعدتها لهم في الحياة والاستثمار بكل أريحية ودون أي قيود».
وأضاف «خلو»، أن «هذه الأغنية من كلمات شاعر سوري شاب متوهج في الفترة الأخيرة ولكن لن يعلن اسمه الآن، كما أن الأغنية ستكون من غناء فريق كورال سوري سيكون مفاجأة للجميع وله نجاحات كبيرة جدًا على الصعيد المحلي والعربي والدولي».

وأشار إلى أن الإعلان عن كل تفاصيل الأغنية سيكون في أول أكتوبر المقبل تمهيدًا لطرحها على مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي في 6 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصار أكتوبر العظيم.

يذكر أن الموزع الموسيقي السوري ديار خلو كان له تجارب عديدة مع كبار نجوم الفن في العالم العربي، وعلى رأسهم المطرب الكبير راغب علامة الذي قدم معه أكثر من عمل فني حقق نجاحًا كبيرًا.

ديار خلو الموزع الموسيقي ديار خلو اغنية شكرا مصر شكرا مصر راغب علامة

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