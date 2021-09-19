الأحد 19 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يضبط 56 سلاحا ناريا و155 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 56 قطعة سلاح ناري و155 قضية مخدرات، وتنفيذ 50000 حكم قضائي متنوع، و جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

- عقوبة حيازة أسلحة بدون ترخيص

وبحسب القانون  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا، وتكون العقوبة السجن المشدد، و إذا كان السلاح آلى أو يستخدم في الحرب تكون العقوبة السجن المؤبد 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، استيراد الأسلحة  وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

الأسلحة النارية وزارة الداخلية السجن المؤبد خارجين عن القانون ضبط الخارجين عن القانون الأمن العام يضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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