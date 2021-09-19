الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة «تشابه لقاحات كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، حقيقة ما تم تداوله حول أن لقاحات فيروس كورونا متشابهة، والحصول على جرعة واحدة من منتج وأخرى من منتج آخر. 

وأوضحت كاثرين أوبراين، مسئولة اللقاحات والمناعة بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل على صحة ما يتم ترديده بأن اللقاحات متشابهة، ومن ثم فإنه يمكن الحصول على جرعة واحدة من منتج وجرعة مختلفة عن منتج آخر.

وأكدت، في بيان رسمي، أن هناك أكثر من 17 لقاحًا يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم حاليًا، وأن معظم البلدان لديها أكثر من لقاح يتم استخدامه في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا ومتغيراته.

وأشارت أوبراين إلى أنه على الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى دليل على مدى جدوى معظم هذه الإجراءات سواء بالمزج أو المطابقة، إلا أن هناك أدلة بالفعل على أنه يمكن الجمع بين جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا مع أي من اللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبي mRNA، مثل لقاحات فايزر وموديرنا.

واستكملت أن «ما نعرفه هو أن الشخص يحصل على استجابة أفضل إذا بدأ بتلقي لقاح أسترازينيكا ثم حصل على لقاح mRNA أو العكس.. يمكن أن يحقق كلا المنهجين نتيجة ويعد إجراء آمنا، وبصرف النظر عن ذلك، لا يوجد حتى الآن الدليل على مدى فاعلية أنظمة المزج والمطابقة الأخرى، حيث لم تظهر بعد نتائج التجارب الجارية حاليًا على المزج بين لقاحات mRNA وغيرها من اللقاحات الأخرى».

وتابعت أوبراين قائلة إن نتائج التجارب الإكلينيكية، التي تجمع بين الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أو لقاح فايزر أو موديرنا ثم الجرعة الثانية من اللقاح الآخر أو بالعكس، أفادت بأنه إجراء آمن فيما يتعلق بمقدار رد الفعل على الذراع وبعض ردود الفعل العامة قصيرة المدى التي يمكن أن يتعرض لها البعض، أو أن الحمى تكون منخفضة الدرجة.

وأشارت إلى أن دليل أمان المزج بين لقاحات mRNA يعد أمرًا مهمًا لأن أي توصيات تصدر عن منظمة الصحة العالمية لا بد وأن تراعي معايير السلامة بالفعل.

الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا أخبار فيروس كورونا أنواع لقاحات كورونا تطيعمات

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