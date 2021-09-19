يستخدمها بغرض الاستيلاء على الدعم.. ضبط 41 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 41 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، يستخدمها صاحبه بغرض الاستيلاء على أموال الدعم.

وشنت إدارة الرقابة بمديرية التموين حملة مكبرة على منطقة أبيس ووسط وشرق، وتم ضبط 41 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، يقوم صاحبه بضربها على الماكينة بهدف التربح من الاستيلاء على أموال الدعم، وتم تحرير محضر تجميع بطاقات لهذا الغرض.

كما تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، و5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات المخابز، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.