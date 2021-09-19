الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الأقصر بتخفضيات 30%

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس السبت، افتتاح فعاليات معرض "أهلا مدارس" أمام مزلقان القراريش بوسط مدينة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر، وتحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

شارك في المعرض 24 عارض على مساحة 300 متر مربع لعرض مستلزمات الاستعداد للعام الدراسى الجديد بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض 30% عن السوق الخارجى، كما أعلنت مديرية التموين بالأقصر عن مشاركة عدد 42 محل تجارى بتخصيص جزء من محلاتهم لمبادرة أهلا مدارس لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

ومن جهته، قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل فى التجهيزات لافتتاح فعاليات المعرض المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإقامة معارض "أهلا مدارس" فى جميع مدن المحافظة.

كان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن انطلاق معرض أ"هلا مدارس" بالمحافظة امس  السبت بمشاركة 24 عارضًا، بخلاف 42 محلًا مشارك.

وأضاف مختار في تصريح لـ"الدستور"، أن المعرض يقام على مساحة 300 متر مربع، وبتخفيضات تصل إلى 30-50% عن السوق الخارجي وبجودة عالية، لافتًا إلى أنه سيتم عرض منتجات "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة وبسعر الجملة بمدن المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية.

وأوضح أن المعرض يتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، حيث إن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

ويضم المعرض، منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، وإلكترونيات.

كان قد فتح معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بالقاهرة  أبوابه أمام الجمهور لاستقبال المواطنين، أمس الجمعة، وحتى العاشرة من مساء، في دورته السادسة، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر، بتخفيضات تصل لـ30%.
 

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