تسجيل 7337 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و142116 بعد تسجيل 7337 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92958.

من جانبه أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 228.11 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و891537.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 675067 42104171

الهند 444529 33417390

البرازيل 589573 21080219

المملكة المتحدة 135147 7400739

روسيا 406413 7254754

فرنسا 115960 6942105

تركيا 61326 6819612

إيران 116791 5408860

الأرجنتين 114286 5237159

كولومبيا 125826 4937596

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21775 1972705

36 - المغرب 13876 918126

41 - الأردن 10606 812681

44 - الإمارات 2073 732299

46 - تونس 24415 698427

49 - لبنان 8290 617662

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.