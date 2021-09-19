«أراب ويكلى»: هزيمة الإخوان فى المغرب نهاية للإسلام السياسى

قالت صحيفة "أراب ويكلي" البريطانية، إن سقوط حزب العدالة والتنمية المغربي هو سقوط للإسلام السياسي بشكل عام.

وقال الكاتب المغربي ادريس القنبوري، في مقاله عبر الصحيفة البريطانية: لم يكن سقوط حزب العدالة والتنمية المغربي ، الذي لطالما تذرع بانتمائه لجماعة الإخوان، سقوط منظمة سياسية استحوذت على انتباه الناس لعقد كامل من التاريخ الحزبي الحديث في المغرب، بقدر ما كانت انهيار نموذج كامل نموذج الإسلام السياسي.

وتابع: في الواقع، بعد مرور عشر سنوات أظهرت هزيمة حزب العدالة والتنمية أن هذا النموذج ليس قابلاً للتطبيق على المدى الطويل كما يعتقد الكثيرون. حيث أظهر فشل نموذج الإسلام السياسي أن الميول الأيديولوجية الإخوانية في طريقها إلى الانقراض وأن الحزب القائم على الأيديولوجيا، بغض النظر عن مدى توسعه، معيب جوهريًا.

وأضاف: أن ما حل بتيارات الإسلام السياسي في عدد من الدول العربية يكشف مدى فشل هذه الجماعات في إدارة شئون البلاد، وأضاف: ان الديموقراطية كافية لتقليص حجمهم لأن الواقع يضعهم وجهاً لوجه مع المطالب والضغوط اليومية للشعب التي يفشلون عن تحقيقها.

وتابع: في عصر مليء بالتحديات على أكثر من مستوى، لا يبدو أن الإسلام السياسي قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة للجماهير ومتطلبات التعايش العالمي، كما أصبحت إدارة السياسة الداخلية متداخلة مع إدارة العلاقات الدولية والسياسة الخارجية تؤثر بشكل كبير على الخيارات المحلية.

واستكمل: إحدى الأساطير الرئيسية التي تبددت في هذه الانتخابات هي أن الحركة الإسلامية تتمتع بقاعدة انتخابية مستقرة وثابتة ، وهي أسطورة انتشرت على نطاق واسع بين المحللين في الداخل والخارج منذ عام 2011.

وتابع: اعتقد الإسلاميون أن شعبيتهم لا يمكن أن تتضاءل لأن ناخبيهم موثوق بهم دائمًا، لكن ما حدث عشية الثامن من سبتمبر هزهم بشدة حيث أظهرت النتائج عدم وجود مثل هذه القاعدة، وأظهر بدلاً من ذلك أن الناخبين يطالبون بكائنات تدور نواياها في التصويت حول سبل عيشهم. لا يمكن خداعهم لأكثر من فترتين.

وأظهرت الدلائل، منذ انتخابات 2002 في المغرب، أن إحجام الناخب عن المشاركة في الاقتراع يميل إلى الإسلاميين ، في حين أن الإقبال الكبير يضعفهم. بمقارنة معدلات المشاركة في انتخابات 2016، عندما فاز الإسلاميون بـ 125 مقعدًا في البرلمان مع نسبتهم في الانتخابات الأخيرة التي فازوا فيها بثلاثة عشر مقعدًا ، يتضح أن حجم الإقبال له تأثير قوي على نتائج الانتخابات علميًا، قد نقول إن المستوى العالي من الوعي السياسي هو العدو الأكبر للإسلام السياسي.

واختتم: عندما يكون أعضاء جماعات الإسلام السياسي خارج المشهد السياسي يلجؤون إلى المعارضة والاحتجاج متهمين الدولة بتهميشهم وعدم منحهم فرصة الانخراط في العمل السياسي. لكن بعد أن يدخلوا اللعبة السياسية ويصبحوا جزءًا منها ، فإنهم يواجهون مهمة مختلفة، وهي إقناع الناخبين ببقائهم في السلطة.