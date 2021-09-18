تعيين محمد حسن سراج مديراً للإدارة العامة للشئون الهندسية بطنطا

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية القرار رقم 306 لسنة 2021 بتعيين محمد حسن سراج مديراً للإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز ومدينة طنطا ومحمد متولي أبو سليم سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا.

كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حركة تنقلات داخل الوحدات المحلية شملت تعيين عبد الشافي مصطفى كمال للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، إبراهيم عبد اللطيف فايد للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة زفتى، إسلام سعد النجار للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة سمنود وعلاء الدين عبد الرحمن بهنسي للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.