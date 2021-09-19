أحمد زاهر: حاولت تقديم رسالة معينة للجمهور من خلال «كدبة كبيرة»

عبر الفنان أحمد زاهر، عن سعادته بتكريمه اليوم من مهرجان الفضائيات العربية والذي أقيمت فعالياته داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث تم تكريمه عن مسلسل "لؤلؤ"، والذي عرض منذ أشهر قليلة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

وقال "زاهر"، إنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها مؤخرًا عن دور يحى عبدالحميد في مسلسل "ورا كل باب حكاية كدبة كبيرة"، مشيًرا إلى أنه حاول بقدر الإمكان تقديم رسالة من خلال المسلسل الذي قدم منه خمس حلقات، مؤكدًا أن فكرة خمس حلقات فكرة جيدة جدًا من خلالها يحاول صناع العمل تقديم رسالة معينة للجمهور.

وأضاف "زاهر"، أنه تعرض للتشهير مؤخرًا في عزاء الفنانة دلال عبدالعزيز في الوقت الذي طلب منه تقديم "حكاية كدبة كبيرة"، وهو ما جعله يوافق على تقديم العمل عل الفور.

حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" من بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، عماد رشاد، وغيرهم نخبة من النجوم، وتدور أحداث العمل حول المؤثرين على السوشيال ميديا والبحث عن الشهرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعد الفنان أحمد زاهر خلال الفترة المقبلة لتقديم فيلمه السينمائي الجديد "فارس"، والذي يشارك فيه عدد كبير جدًا من الفنانين من بينهم الفنان صلاح عبدالله، والفنان حسين فهمي، والفنانة ملك حمد زاهر، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف حسام موسى.

و شارك الفنان أحمد زاهر خلال رمضان 2020 فى مسلسل "البرنس" الذي قدم من خلاله شخصية فتحي البرنس مع الفنان محمد رمضان، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل كل من الفنانة دنيا عبدالعزيز، ومحمد علاء، ورحاب الجمل، ونور اللبنانية، وآخرون .