«يوم ليك»: درة تكشف حقيقة علاقتها باللاجئين الفلسطينيين على الحياة

تحدثت النجمة درة عن حقيقة العلاقة التي تربطها باللاجئين الفلسطنيين في لقاء تليفزيوني ببرنامج يوم ليك المذاع على فضائية الحياة.

قالت درة إن رسالة الماجستير كانت تتناول قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة:"اللاجئين الفلسطنيين الذين تركوا فلسطين في عام 1948، والذين لهم الحق في العودة إلى ديارهم وأراضيهم ولكن الأحتلال الإسرائيلي يمنعهم من هذا الحق".

وواصلت "معظمهم يعيشون حاليًا في مخيمات للاجئين في بلاد مختلفة مثل لبنان والأدرن وسوريا, وحتى الآن لازالو لاجئين في تلك البلاد, وهناك أخرين ولدو في تلك البلاد ولم يرو فلطسين أبداً".

أضافت:"لقد زرت مخيمات اللاجئين لعمل البحث الأكاديمي الخاص بي, فقد درست حياة اللاجئين في المخيمات وخصوصًا في لبنان, لأن الجامعة الخاصة بي كانت في لبنان فكنت أزور المخيمات أثناء الدراسة, وكنت أقضى الكثير من الوقع معهم, وكنت أقابل الأطفال وأساعدهم في دراستهم وكنت سعيدة جداً بالوقت الذي قضيته هناك".وأنهت "من الطبيعي أننا سنظل نتضامن معهم طوال العمر في قضيتهم".

وقامت ببطولة "حكاية غالية" من مسلسل زي القمر الذي عُرض في الأيام القليلة الماضية، وأحدث ضجة كبيرة، وحصل على إشادات كبيرة من النقاد الفنيين والجمهور بسبب أداء درة التمثيلي المتميز.

الحكاية بطولة درة، مراد مكرم، فراس سعيد، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، فرح يوسف، وهاجر الشرنوبي من تأليف أحمد فرغلي وأحمد محسن وإخراج شيرين عادل.