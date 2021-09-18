عقيلة صالح: القوات المسلحة الليبية أكثر حرصا على توحيد تراب الوطن وحمايته

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، أن هناك بعض الأطراف ترفض وجود قوات مسلحة تحمي تراب الوطن من الأطماع الخارجية.

وقال صالح في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا الحدث”، إن القوات المسلحة أكثر حرصا على توحيد البلاد وحمايتها من التدخلات الخارجية.

وجدد رئيس مجلس النواب الليبي رفض البرلمان للاتفاقيات الخارجية التي وقعتها حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، واصفا إياها بـ “الاتفاقيات المشبوهة”.

كما جدد في السياق، مطلبه بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أعربا الأسبوع الماضي خلال لقائهما بالرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، عن تقديرهما الكبير للجهود المصرية الحثيثة في دعم ومساندة ليبيا منذ بداية الأزمة الليبية في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.