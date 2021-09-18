بحضور إبراهيم محلب.. «المهندسين» تنظم حفل تأبين لـ حسب الله الكفراوي

نظمت نقابة المهندسين حفل تأبين للراحل المهندس حسب الله الكفراوى نقيب المهندسين ووزير الإسكان الأسبق.

وحضر حفل التأبين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومندوب وزير الموارد المائية والري، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، والعديد من الوزراء السابقين، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وأسرة الراحل المهندس حسب الكفراوى.

وألقى عدد من الحضور كلمات خلال حفل التأبين الذي ابتدائها المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة بذكر نبذة عن السيرة الذاتية للوزير الراحل حسب الله الكفراوي من خلال فيديو.

وكان القاسم المشترك لجميع الكلمات هو التأكيد على نزاهة وكفاءة الراحل وأنه أيقونة المدن العمرانية الجديدة.

المهندس هاني ضاحي



من جانبه، عبر المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين عن سعادته بوجود هذا الجمع فى ذكرى الأربعين لرمز وقيمة وقامة فى مهنة الهندسة، مستعرضا بعض النقاط المهمة فى حياة المهندس حسب الكفراوى موضحا أنه تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1950 وتدرج فى المناصب حتى أصبح وزيرا للإسكان لمدة 16 عاما، مشددا على أن عصره شهد العديد من الإنجازات وأكبر شاهد على ذلك المدن الجديدة مثل مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر ، و15 مايو.

وأكد نقيب المهندسين أن حسب الله الكفراوى كان شخصية حاسمة وذو فضل وعلم وصاحب أيادى بيضاء ، وكان له تاريخ مشرف، لافتا إلى أنه أضاف إلى خريطة التعمير والإسكان 6 مدن ساحلية أخرى، وكانت سيناء بالنسبة له الحلم، كونها تمثل البعد الأمني الاستراتيجى لمصر، وكان يرى ضرورة تنفيذ مشروعات كبرى وإستراتيجية بها.

وأشار ضاحى إلى أن الكفراوى كان قيمة علمية وقامة وطنية، وحاسما وواضحا فى تعاملاته، وأطلق عليه وزير الغلابة بسبب إنشاء بنك الإسكان والتعمير الذى كان عونا للفقراء فى دعمهم للحصول على شقق سكنية، معبرا عن سعادته بتكليل نجاحه بإطلاق اسمه على أحد أهم المحاور المهمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا له ولدوره.

واختتم المهنس هانى ضاحى كلمته بدعوة الجمع إلى التآلف والتكاتف لصالح المهنة، موجها أخلص التعازى لأسرة المرحوم المهندس حسب الله الكفراوى.

المهندس إبراهيم محلب



فيما عبر المهندس إبراهيم محلب عن كامل تقديره لنقابة المهندسين من تكريم الأسماء التى أثرت فى المهنة، مقدما الشكر للنقابة لتنظيم هذا الحفل.

وقال محلب إن اسم المهندس حسب الله الكفراوى ارتبط بكل المصريين لأن الشعب المصري يفرز الصادقين وهو رجل صادق عفيف. وكانت حياته مليئة بالنجاحات، فارتبط اسمه بالنجاحات بالجهد والعرق وإتقان مهنته، فالمدن الجديدة شاهد على نجاحاته، مثل مدينة العاشر من رمضان والتى أصبحت أحد القلاع الصناعية فى مصر، مشيرا إلى أنه لم يستمر طويلا محافظا لدمياط إلا أنه كان شاهدا على ميلاد أهم موانئ مصر الآن وهو ميناء دمياط.

حفل تأبين المهندس حسب الله الكفراوي



وعظم محلب من دور المهندس حسب الله الكفراوى فى نقابة المهندسين والتى كادت أن تخطف من بعض الجماعات، واصفا إياه بالأسد الذى تحمل الكثير للمحافظة على النقابة ، وحمايتها من الاختطاف.



وأضاف محلب أن المهندس حسب الله الكفراوى عندما ترك الوزارة لم يترك قلوب المصريين بل كان حبه يزيد ويترسخ فى قلوبهم.



واختتم محلب حديثة بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق اسم الراحل المهندس حسب الله الكفراوى على أحد المحاور الهامة، موجها الحديث لأبناء المهندس حسب الله الكفراوى قائلا: "لقد ورثتم أرثًا كبيرا وهو الاسم، رحمه الله وجزاه الله خيرا لما قدمه لمصر والمصريين".



وفي كلمة ألقاها المهندس أحمد رشاد- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والذي كان يسعده حضور فعاليات التأبين لولا ارتباطاته المفاجئة، أكد أن جميع من يعمل في مهنة الهندسة يكن كل الحب والتقدير للقيمة والقامة صاحب الأيادي البيضاء شيخ مهندسي مصر المهندس حسب الله الكفراوي.



كما أكد أن الراحل الكبير أول من فكر في إنشاء المدن الجديدة في مصر والتي تحمل مسئولية إنشائها وإعمارها بالإضافة إلى إنشاء ميناء دمياط أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط.

حفل تأبين حسب الله الكفراوي



وأضاف أن المتابع لمشوار الراحل الكبير حسب الله الكفراوي يتأكد له أنه يستحق وعن جدارة التكريم وحصوله على العديد من الأوسمة محليًا ودوليًا، موجهًا تعازي وزير الموارد المائية والري وتعازي ودعاء جميع مهندسي مصر لأسرة المهندس حسب الله الكفراوي.



فيما تقدم الكفراوي نجل المهندس حسب الله الكفراوي بالشكر والتقدير لنقيب مهندسي مصر المهندس هاني ضاحي ونقابة المهندسين على تبنيها إقامة حفل تأبين لوالده الراحل، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية على حرصه على الحضور، كما وجه شكره الخاص للمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان بصفته نجل الراحل العظيم المهندس عثمان أحمد عثمان والذي كان يترأس والده المهندس الكفراوي والذي رشحه لخلافته في الوزارة نظرًا لجهده وكفاءته وإخلاصه.



وفي كلمته تناول الدكتور حماد عبدالله حماد- رئيس المكتب الفني بالنقابة الجانب الإنساني من حياة الراحل المهندس حسب الله الكفراوي والمواقف الشخصية التي جمعت بينهما في مصر وخارجها، مؤكدًا أن الراحل الكبير كان مهمومًا بتعمير مصر مستشهدًا بمدينة العاشر من رمضان أحد أكبر قلاع مصر الصناعية بفضل رؤيته الجيدة للمستقبل.



كما ألقى المهندس الشاعر ياسر قطامش قصيدة رثاء بعنوان "أستاذنا الكفراوي" أرثى فيها المهندس حسب الله الكفراوي معددًا صفاته الحميدة وكيف كان يتعامل مع المحيطين به.



في نهاية حفل التأبين، أهدى نقيب المهندسين درع النقابة للدكتور عبد العزيز الكفراوي نجل المهندس الراحل حسب الله الكفراوي وشهادة تقدير لإسهاماته ودوره الوطني والتقاط الصور التذكارية معه.



يذكر أن المهندس حسب الله الكفراوي، والمعروف بـ "أبو المدن الجديدة"، وأحد أبرز وزراء الإسكان في العقود الأخيرة، قد وافته المنية يوم الخميس الموافق 5 أغسطس الماضي، وحظي بالعديد من الألقاب خلال فترة توليه للوزارة، منها لقب وزير الغلابة، وأبو المدن الجديدة، وشيخ المهندسين المصريين.