السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أهل الكهف» و«قمر 14».. نشاط فني لخالد النبوي بالسينما والتلفزيون

خالد النبوي
خالد النبوي

يشهد الفنان خالد النبوي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعدما أعلن طرح فيلمه الجديد “أهل الكهف” بدور العرض السينمائي خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

بينما ينتظر عرض فيلم “قمر 14” المقرر طرحه بالسينمات خلال شهر أكتوبر المقبل وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

 

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

 

أما من جهة التلفزيون، فأعلن النجم خالد النبوي، قبل سنوات عن تقديمه عملا جديدا في الدراما التليفزيونية باسم "العلم والإيمان" عن قصة الدكتور والعالم مصطفى محمود الذى تحل ذكرى رحيله اليوم.

وتعاقد "النبوي" مع المنتج أحمد عبدالعاطي لتقديم العمل الذي كتبه وليد يوسف، وبدأ تصوير البرومو التشويقي بعدها توقف العمل لمشكلات إنتاجية.

كان الفنان خالد النبوي زار منزل الدكتور الراحل ونشر صورة من داخله ممسكًا بنظارته ومصحفه أثناء جمعه المعلومات عنه.

" العلم والإيمان " تأليف وليد يوسف وإنتاج أحمد عبدالعاطي، وتدور أحداثه عن السيرة الذاتية لحياة العالم الراحل، أحد أهم الأطباء والفلاسفة خلال القرن الماضي

 

من جانبه، يشارك “خالد النبوي” خلال مسلسل “رحلة البحث عن علا” الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف.

 

أحداث فيلم أهل الكهف تدور في حقبة زمنية قديمة، ويتناول قصة أهل الكهف التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصصًا وحكايات تاريخية مشوقة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يُبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

 

فيلم "أهل الكهف" بطولة  خالد النبوي، غادة عادل، محمودحميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الصف الأول، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

خلال السيرة الذاتية عرف جسد حنان عرض اليوم مشكلات تعاقد مسار أحمد بدير مصطفي محمود

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بتهديد تفجير محكمة المنيا

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

«زميله أبلغ عنه».. من هو المحامي الذي هدد بتفجير محكمة المنيا؟

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامة بدمياط

«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز جنوب شرق دمشق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بالقرب من مواقع داعش بالعراق.. مهمة سرية إسرائيلية لترميم قبر "ناحوم"

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»