«أهل الكهف» و«قمر 14».. نشاط فني لخالد النبوي بالسينما والتلفزيون

يشهد الفنان خالد النبوي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعدما أعلن طرح فيلمه الجديد “أهل الكهف” بدور العرض السينمائي خلال شهر ديسمبر المقبل.

بينما ينتظر عرض فيلم “قمر 14” المقرر طرحه بالسينمات خلال شهر أكتوبر المقبل وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

أما من جهة التلفزيون، فأعلن النجم خالد النبوي، قبل سنوات عن تقديمه عملا جديدا في الدراما التليفزيونية باسم "العلم والإيمان" عن قصة الدكتور والعالم مصطفى محمود الذى تحل ذكرى رحيله اليوم.



وتعاقد "النبوي" مع المنتج أحمد عبدالعاطي لتقديم العمل الذي كتبه وليد يوسف، وبدأ تصوير البرومو التشويقي بعدها توقف العمل لمشكلات إنتاجية.



كان الفنان خالد النبوي زار منزل الدكتور الراحل ونشر صورة من داخله ممسكًا بنظارته ومصحفه أثناء جمعه المعلومات عنه.



" العلم والإيمان " تأليف وليد يوسف وإنتاج أحمد عبدالعاطي، وتدور أحداثه عن السيرة الذاتية لحياة العالم الراحل، أحد أهم الأطباء والفلاسفة خلال القرن الماضي

من جانبه، يشارك “خالد النبوي” خلال مسلسل “رحلة البحث عن علا” الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف.

أحداث فيلم أهل الكهف تدور في حقبة زمنية قديمة، ويتناول قصة أهل الكهف التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصصًا وحكايات تاريخية مشوقة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يُبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمودحميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الصف الأول، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.