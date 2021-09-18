السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لبنان: قفزة لسعر صرف الدولار بعد يومين من التراجع أمام الليرة

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة ملموسة في تعاملت أمس الجمعة واليوم أمام الليرة اللبنانية التي حققت مكاسب مفاجئة وغير مسبوقة في سعر الصرف بالسوق الموازية على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين، لتبدأ في التراجع مجددًا مساء أمس وحتى اليوم السبت.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم 15 ألف ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 1500 ليرة لكل دولار عن متوسط السعر أمس الأول الذي وصل إلى 13500 ليرة لكل دولار.

وجاءت الزيادة في سعر صرف الدولار بعد ساعات من قرار حكومي برفع أسعار البنزين في السوق بنسبة تزيد عن 38% في خطوة تشير إلى تخفيض الدعم عن المحروقات للمرة الثانية خلال أقل من شهر، إذ زادت أسعار الوقود في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي بنسب وصلت إلى 67 % تقريبًا، وذلك قبل قرار مصرف لبنان بوقف دعم سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار في عمليات استيراد المشتقات البترولية.

كما تزامنت قفزة الدولار مع تسلم لبنان حصته في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والتي دخلت في حسابات وزارة المالية اللبنانية أمس وقيمتها مليار و139.95 مليون دولار.

وفي غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما تم تداوله إعلاميًا بأن رئيس الوزراء طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.

وأكد المكتب الإعلامي أن ميقاتي يولي حقوق المودعين في البنوك اللبنانية الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بندًا أساسيًا في البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة.

ولا يزال سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك ثابتًا عند حد 1507 ليرات للدولار و3900 لأصحاب الحسابات والودائع الراغبين في سحبها بالعملة المحلية و13200 وفقًا لمتوسط التعامل على منصة صيرفة وهي المنصة الرسمية لمصرف لبنان.

الدولار الامريكي الليرة اللبنانية لبنان البنزين المحروقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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