غدًا.. محاكمة 4 أشقاء متهمين بحيازة أسلحة واستعراض القوة في مدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، غدا الأحد، محاكمة 4 أشقاء متهمين بحيازة سلاح نارى واستعراض القوة بمدينة نصر.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.



وكشف قرار الإحالة أن المتهمين "حسام.ج"، و"أشرف.ج"، و "عبد الهادى.ج"، و"عبد الرحمن.ج"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش"، واستعرضوا القوة تجاه المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحدثوا بالمجنى عليه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أدت لمنعه عن العمل لمدة 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

شهد المجنى عليه، أنه حال خروجه من المنزل أبصر المتهمين يحملون الأسلحة ويستعرضون القوة عليه، وحال هروبه منهم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة نحوه.

الشاهد الثاني معاون مباحث قسم مدينة نصر

كما أكد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين باستخدام الأسلحة واستعراض القوة ضد المتهم، وإحداث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى.

ووفقُا لقانون العقوبات مادة 375 مكرر، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار.