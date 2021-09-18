السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات إزالة مكبرة للتصدى للمتعدين على أراضي الدولة بالفيوم (صور)

الازالات حملات
الازالات حملات مكثفة

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار أعمال الموجة 18 من الإزالات التى تقوم بها مديرية الزراعة بالفيوم.

وأشار إلى القيام بحملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتعدي على الاراضي الزراعية.

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  الازالات  

خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارة الزراعية بالمراكز والمحليات والأجهزة المعنية بتنفيذ ازاله التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية.

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  الازالات  

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود اسماعيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 2حاله على مساحة قيراطين و12 سهما، وإزالة أخرى بنواحي المركز عدد 2 حالة على مساحة 3 قراريط، بحضور المهندس سيد أحمد رئيس حماية الأراضي وجمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العزب ومحمود رمضان رئيس الوحده المحلية بناحية قرية العدوة والمهندس صبحى سلوكه مدير الجمعية الزراعية بناحية العدوة، والمهندس محمود عبد العظيم مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية العزب والمهندس جمال الدين فتحي رئيس الوحده المحليه بناحية قرية هواره المقطع  والمهندس أيوب محمد أحمد مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية هواره المقطع وحسين أبوحامد رئيس حي جنوب الفيوم والمهندس ماجد جرجس مدير الجمعية الزراعية بناحية بندر الفيوم.

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  الازالات  

وقامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بتنفيذ ازاله  حاله تعدى على الأرض الزراعية بناحية جمعية عتامنة المزارعه تابع مركز إطسا على مساحه واحد قيراط، بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي وعادل احمد مدير الجمعية وسيد شحاته رئيس الوحدة بجردو.

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  الازالات  

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد  الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ عدد واحد ازالة فورية بناحية كفر عميرة وذلك على مساحة واحد قيراط بناحية كفر عميرة وذلك بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس أحمد عبد الباقي حماية الأراضي والمهندس حسن عبد القوي ذكي مدير الجمعية. 

وكيل زراعة الفيوم للموجه 18 الإزالات حملات مكثفة للتصدى للمتعدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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