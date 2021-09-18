الجزائر: عدد الناخبين في الانتخابات المحلية يتجاوز 24 مليونا

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي: إنه تم تسجيل 164 ألفا و286 ناخبا جديدا معنيا بالانتخابات المحلية المقرر عقدها 27 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، في تصريحات صحفية اليوم السبت: أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين وصل إلى 24 مليونا و589 ألفا و475 ناخبا.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن "كافة الظروف" الخاصة بإنجاح الانتخابات المحلية "متوفرة"، مشيرًا إلى أن هذا النجاح مرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي الديمقراطي لدى المواطن الجزائري.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد دعت في مطلع سبتمبر الجاري المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين من العمر 18 عاما يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021)، إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي، والإشراف على العمليات الانتخابية، ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.

ومن المقرر أن تعقد السلطة الجزائرية الوطنية المستقلة للانتخابات، غدًا، اجتماعًا تحضيريًا مع ممثلى 14 حزبًا من جميع التيارات السياسية من أجل “التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين”، وذلك للتحضير للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى 27 نوفمبر المقبل.

وأوضحت السلطة الوطنية الجزائرية أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية فى إطار المنهج التشاورى الذى تتبناه السلطة مع الأحزاب السياسية.

وحسمت غالبية أحزاب المعارضة في الجزائر موقفها من الانتخابات البلدية، المقررة في 27 من نوفمبر المقبل، وذلك بالمشاركة فيها، عكس موقف المقاطعة الذي اتخذته في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في يونيو الماضي.

وأثار هذا التغير في المواقف ردود فعل غاضبة داخل أوساط مناضلي هذه الأحزاب لقناعتهم أن الاستحقاق المحلي المرتقب بعيد عن مطلب التغيير، الذي يريده الحراك الشعبي.