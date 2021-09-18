السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: عدد الناخبين في الانتخابات المحلية يتجاوز 24 مليونا

الانتخابات
الانتخابات

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي: إنه تم تسجيل 164 ألفا و286 ناخبا جديدا معنيا بالانتخابات المحلية المقرر عقدها 27 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، في تصريحات صحفية اليوم السبت: أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين وصل إلى 24 مليونا و589 ألفا و475 ناخبا.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن "كافة الظروف" الخاصة بإنجاح الانتخابات المحلية "متوفرة"، مشيرًا إلى أن هذا النجاح مرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي الديمقراطي لدى المواطن الجزائري.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد دعت في مطلع سبتمبر الجاري المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين من العمر 18 عاما يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021)، إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي، والإشراف على العمليات الانتخابية، ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.

ومن المقرر أن تعقد السلطة الجزائرية الوطنية المستقلة للانتخابات، غدًا، اجتماعًا تحضيريًا مع ممثلى 14 حزبًا من جميع  التيارات السياسية من أجل “التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين”، وذلك للتحضير للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى 27 نوفمبر المقبل.

وأوضحت السلطة الوطنية الجزائرية أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية فى إطار المنهج التشاورى الذى تتبناه السلطة مع الأحزاب السياسية.

وحسمت غالبية أحزاب المعارضة في الجزائر موقفها من الانتخابات البلدية، المقررة في 27 من نوفمبر المقبل، وذلك بالمشاركة فيها، عكس موقف المقاطعة الذي اتخذته في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في يونيو الماضي.

وأثار هذا التغير في المواقف ردود فعل غاضبة داخل أوساط مناضلي هذه الأحزاب لقناعتهم أن الاستحقاق المحلي المرتقب بعيد عن مطلب التغيير، الذي يريده الحراك الشعبي.

الجزائر محمد شرفي الانتخابات القوائم الانتخابية النظام الانتخابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

الرئيس السيسى يوجه باستمرار جهود تطوير الطرق على مستوى الجمهورية

«العدل»: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

كارثة فى الهرم.. طفل يذبح شقيقه ويصيب والدته

اعترافات المحامى المتهم بنشر تهديدات بتفجير مجمع محاكم المنيا

لا يتوقف عن التسجيل.. صلاح يعزز تقدم ليفربول على كريستال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»