السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تناول الفواكه».. نصائح تحميك من الإصابة بالأنفلونزا

الانفلونزا
الانفلونزا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موسم الصيف أوشك على الانتهاء ليبدأ بذلك فصل الخريف، ومع تقلبات الجو يصاب الكثيرين بالأنفلونزا وخصوصا الموسمية، ولذلك ترصد "الدستور" في السطور التالية نصائح تحميك من الإصابة بالأنفلونزا.
-تناول اللقاحات الخاص بالأنفلونزا يعد جيدا لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد.
-تناول المشروبات الساخنة باستمرار
-نظف يديك: غسل اليدين كثيرًا سيساعد في حمايتك من الجراثيم. 
-استخدم منظف اليدين المعتمد على الكحول.
-يزيد احتمال الإصابة بنزلة برد إذا كنت مرهقاً، إذ يُساهم النوم في تعزيز نظام المناعة حيث يحتاج الشخص البالغ ما بين 7 – 8 ساعات من النوم يومياً، في حين يحتاج الأطفال والمراهقون 10 ساعات أو أكثر من النوم.
- وتجنّب لمس عينيْك أو أنفك او فمك بيدك
-لابدّ من استخدام منديل لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس لتفادي تفشي الإنفلونزا.
-الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين “ج”
-تعزيز قوة الجهاز المناعي، من خلال تناول الأطعمة غير المعلبة أو المقدمة بالمطاعم مع الإكثار من الخضروات والفاكهة
-عندما يسعل شخص مصاب بالعدوى أو يعطس، يمكن للرذاذ المشبع بالفيروس أن ينتشر لمسافة تصل إلى متر واحد، مما يؤدي إلى إصابة من يستنشقه بالعدوى، لذا يجب الابتعاد عن الأشخاص الذين تشعر انهم مصابين.
-عندما يكون الجو باردًا، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D، مثل الفواكه والخضروات، هذه تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة الخاص بك يعمل بشكل جيد.

مستشفى فيس بوك الهيئة العامة للأرصاد الجوية نزلات البرد الفواكه والخضروات المشروبات الساخنة الإصابة بالإنفلونزا موسم الصيف تقليل فرص الإصابة

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