أسرة نجيب محفوظ تكشف مصير حقوق الملكية الفكرية لأعمال أديب نوبل

قالت أم كلثوم نجيب محفوظ: التقيت العديد من الناشرين بشأن نشر كتب والدي والكثير منهم قدم عروض للنشر ولكني لم اتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن.

وأضافت نجلة أديب نوبل في تصريح خاص لـ"الدستور":" عقد حقوق نجيب محفوظ مع دار الشروق ينتهي بعد أقل من عام، وكما قلت هناك الكثير من العروض لنشر كتبه بعد انتهاء المدة التي أبرمها نجيب محفوظ مع دار الشروق.

يذكر أن دار الشروق كانت قد حصلت على حقوق الملكية الفكرية لأعمال نجيب محفوظ لمدة عشرين عاما تنتهى فى 2021؛ وتحديداً خلال أقل من عام كما نوهت أم كلثوم نجيب محفوظ، ومع تقاضى أسرة أديب نوبل ودار نشر الجامعة الأمريكية حول حقوق أعماله الأدبية المحولة لأعمال تليفزيونية وسينمائية.

يذكر أنه ومنذ أعوام قليلة تثار كل حين مسألة الأسعار المرتفعة التي تباع بها مؤلفات أديب نوبل الكبير، وطالب الكثير من الكتاب بطبعة شعبية لأديب نوبل وكانت هناك الكثير من المفاوضات في هذا الصدد ونظرا لحقوق دار الشروق فإن كل المحاولات باءت بالفشل في ظل احتكار الدار للمؤلفات.

أما عن نجيب محفوظ فهو نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا ولد في 11 ديسمبر 1911 وتوفى في 30 أغسطس 2006، وعرف باسمه الأدبي نجيب محفوظ، وهو روائي، وكاتب مصري، يُعد أول أديب عربي يحوز على جائزة نوبل في الأدب.

كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه. يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.