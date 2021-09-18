رئيس جامعة مطروح يشارك في ملتقى التعليم العالي للتحول الرقمي

شارك الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح في فعاليات ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والذي افتتحه د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلي الوزارات، والشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

أشار د. مصطفى النجار إلى أن الملتقى يأتي في إطار التطوير الشامل الذي تشهده منظومة التعليم العالي على كافة المستويات، مشيدًا بنجاح المؤتمر والتوصيات العامة التي خرج بها بما يعود بالنفع على المنظومة ككل.

أضاف رئيس الجامعة أن الملتقى تناول العديد من المحاور حول التحول الرقمي وتطبيقاته، بهدف مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم أجمع، موضحًا أن ذلك يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

تضمنت فعاليات الملتقى عرض لأحدث التقنيات والخدمات الرقمية في مجال التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والبحث العلمي، فضلاً عن عرض استراتيجية التحول الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وعرض مجمع لمشروعات التعليم العالي الرقمية، وإلقاء الضوء على وظائف تكنولوجيا المستقبل، وبعض البرامج والتطبيقات المتخصصة في التعليم الجامعي، ومشروعات التحول الرقمي بالمراكز والمعاهد البحثية.

وتمثلت التوصيات التي خرج بها الملتقى في الاستمرار في تلبية احتياجات الجامعات من تكنولوجيا المعلومات، توفير البنية التحتية المناسبة التي تساعدها على التحول الرقمي، تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ أهداف ومؤشرات الأداء لمبادرة طالب رقمي التي تم إطلاقها خلال فعاليات المنتدى، إشراك الجامعات الأجنبية والخاصة في المنصة الرقمية للمشروعات القومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قيام وزارة التعليم العالي بتقديم الدعم الفني والتقني، وضع خارطة الطريق، وتحديد الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية، وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ نتائج الملتقى.