مدير التعليم العام يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمطروح

عقد إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري المراحل التعليمية بإدارة مطروح التعليمية بمقر ديوان عام المديرية بحضور جمال قنديل وكيل الإدارة التعليمية وذلك تنفيذا لتعليمات عاطف سلامة وكيل الوزارة ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة في أكتوبر المقبل.

وكلف مدير عام التعليم العام بمطروح، خلال الاجتماع بالقيام بجولات متابعة ميدانية لكافة مدارس إدارة مطروح، خاصة المدارس مترامية الأطراف شرق وغرب المدينة وفقا تعليمات وكيل الوزارة لمتابعة ورصد وتقييم جاهزيتها لبداية العام الدراسي الجديد لافتاً إلي حتمية التزام العاملين بهذه المؤسسات التعليمية بالجدية و الاخلاص في العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز للطلاب.

مدير التعليم العام بتعليم مطروح

وأكد "جاتو" على ضرورة المتابعة الجادة لضمان جاهزية المدارس لانطلاق الدراسة متمنيا كل التوفيق والنجاح للطلاب، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة لتحفيز الطلاب لتحقيق التفوق الدراسي والتميز العلمي.

وكان وكيل تعليم مطروح، قد وجه بالتنسيق العاجل مع مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بتشكيل لجان متابعة موسعة من مراحل التعليم المختلفة، وإدارتي والتخطيط والمتابعة للمرور فوراً على المدارس التي تجري بها أعمال صيانة شاملة وبسيطة، انطلاقا من باكر الأحد لحصر المشاكل والعقبات ووضع الحلول المؤثرة تمهيدا للعرض علي السلطة المختصة لضمان توافر أجواء تربوية ومناسبة لتحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي الجديد.

مدير التعليم العام بتعليم مطروح

وكان وكيل تعليم مطروح، قد قدم الشكر والتقدير إلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح ورجال الشرطة للجهد المتميز في التأمين المحكم للجان امتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية العامة منذ اليوم الأول وتأمين مركز توزيع الأسئلة، وكذلك التأمين المشدد لصناديق أوراق الاسئلة والاجابات بكافة اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية بأرجاء محافظة مطروح.