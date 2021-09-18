مرشح تحالف ميركل للمستشارية يتوقع سباقا متقاربا في الانتخابات

صرح مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، بأنه لا يزال متفائلا حيال نتائج الانتخابات المقررة بعد أسبوع، رغم استمرار تراجع

نسب تأييده في استطلاعات الرأي.

وعلى هامش ندوة انتخابية أقيمت في مدينة ديلبروك-شتاينهورست بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال لاشيت، الذي يترأس حكومة هذه الولاية، أمام صحفيين اليوم السبت:" هذه انتخابات متقاربة، وسباق متقارب للغاية".

وفي خطابه أمام نحو 500 شخص من أنصار حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، قال

لاشيت، رئيس الحزب:" لا يزال أمامنا وقت لثمانية أيام، ونحن جميعا نشعر أن شيئا ما سيتحرك هنا".

وأكد لاشيت موقفه المنتقد لاستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات، وقال:" الاستطلاعات هي الاستطلاعات، وكل يوم هناك استطلاعات جديدة بالنقر على الزر"، ورأى أن هذه الاستطلاعات لا تتضمن عددا كبيرا من الناس " لكن يوم الأحد لن يتم النقر على الزر، عندئذ سيتم مل قصاصة، وعندئذ سيتم التصويت وسيتمكن الكثيرون الذين لم يتم استطلاع رأيهم، من التعبير عن صوتهم".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه للمستشارية أولاف شولتس حصل في استطلاعات الرأي الأخيرة على تأييد نحو 25% من الناخبين بزيادة بعدة نقاط مئوية عن تحالف ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، فيما لا يزال حزب الخضر ومرشحته للمستشارية انالينا بيربوك في المركز الثالث.

وتأخرت ندوة لاشيت بسبب طارئ طبي حيث احتاج أحد الحضور إلى تلقي رعاية طبية من أطقم إسعاف.

وقبالة الخيمة التي أقيمت فيها الندوة، كانت مجموعة "آباء من أجل المستقبل" الناشطة في مجال حماية المناخ تنظم مظاهرة لكن أفراد المجموعة اوقفوا المظاهرة واستخدموا لافتتهم الكبيرة التي كانت تحمل عبارة "التحول في مجال الطاقة الآن" كحاجز حماية أثناء عملية إنقاذ الرجل وذلك قبل يستأنفوا مظاهرتهم بعد ذلك.