وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بألا تقل الكباري الجديدة عن 3 حارات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق "القاهرة-الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية.

وفي بداية جولته، تفقد الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على الطريق (دوران برج العرب)، موضحا أن المشروع يتكون من إنشاء كوبرى جديد للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه المحافظة، وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحي والذي يتسبب في تكدس مروري بالطريق، نظرا لقرب الدوران السطحي من مخرج طريق “الكافوري-برج العرب”، ما يضطر السيارات الخارجة من طريق برج العرب والمتجهة إلى الإسكندرية إلى قطع الطريق الصحراوي بصورة عمودية ما يتسبب في تكدس مروري والتسبب بالحوادث، وتبلغ القيمة الإجمالية للكوبري 80 مليون جنيه، ومن المنتظر إنهاء المشروع في نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجهت بألا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كافة الكباري عن 3 حارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وطالب الوزير بتعديل تصميم الكوبري ليكون 3 حارات مرورية بدلاً من اثنين، وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقع.

بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع توسيع كباري العجمي وبرج العرب على طريق “القاهرة-الإسكندرية” الصحراوي، ويشمل المشروع توسعة كوبري مدخل العجمي الكيلو 21 بعرض 7 أمتار، ويبلغ طوله حوالي 960 مترا، ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين، بعرض أسفلت 14 مترا، والذي يشمل زياده الطول الخرساني ليصبح بطول 540 مترا بدلا من 220، لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح أقصى ارتفاع 6 أمتار بدلا من 12 مترا، وكذلك طريق سطحي بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض أسفلت 11 متر بطول حوالي 680 مترا، بطريق سطحي بديل لمدخل برج العرب بعرض أسفلت 7 متر وطول حوالي 350 مترا، بالإضافة إلى توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق “القاهرة-الإسكندرية” الصحراوي بعرض 7 أمتار وطوله حوالي 890 مترا، ليصبح 4 حارات مرورية وعرض أسفلت 14 مترا.

وأوضح الوزير أن القيمة التعاقدية للمشروع 200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من توسعة كوبري مدخل العجمي ( الكيلو 21) 15 أكتوبر المقبل، والانتهاء من توسعة كوبرى مدخل برج العرب 15 يناير 2022.