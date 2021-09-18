محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للمجمعات التنموية والزراعية بساحل الجوابر ودراجيل

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بقري المركز وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء مشروعات خدمية جديدة.

ويأتي وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لهذه المبادرة القومية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمهندسة وفاء صبحي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية وأعضاء الهيئة الهندسية .

أعمال حياه كريمه بالشهداء

و تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع التنموي بساحل الجوابر، حيث تم الانتهاء من القواعد الخرسانية وجارى الإنتهاء من سقف الدور الأول ، كما تفقد أعمال الإنشاءات بالمجمع الزراعي و تم الانتهاء من أعمدة الدور الأرضى ويجري شد سقف الدور الأرضي، كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة بساحل الجوابر، و أعمال الإنشاءات بالمجمع التنموي بدراجيل، ويجري الانتهاء من سقف الدور الثاني علوي

وخلال الجولة تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لجناح مدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية بدراجيل (إحلال جزئي )، وتشمل 12 فصلا بنسبة تنفيذ 95 %وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة ، حيث يجري العمل في 9 مدارس إحلال كلي وجزئي وتوسعة وإنشاء جديد بمركز الشهداء بإجمالي 149 فصلا دراسيا، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب.

أعمال حياه كريمه بالشهداء

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة دناصور بطول 1650 مترا، و تم الانتهاء من تبطين 550 مترا بنسبة تنفيذ 33% ويجري التجهيز لأعمال 300 متر، حيث يتم رفع نواتج الحفر وتدبيش الأحجار استعداداً لأعمال الصبة الخرسانية ، وجاري العمل علي قدم وساق لرفع نواتج الحفر من على جانبي الترعة أول بأول لإضفاء منظر حضاري.

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء

أعمال حياه كريمه بالشهداء