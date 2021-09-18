السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب مبادرة «من حقك تعرف» يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بقرى المراغة بسوهاج

سوهاج
سوهاج

نظمت محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لـ 50 شابا وفتاة من أبناء المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بقرى مركز المراغة، بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

و تضمنت الجولة قيام وفد الشباب بتفقد مشروعات أعمال شبكات الانحدار لمشروع الصرف الصحي بقرية باصونة، وأعمال إنشاء مدرسة رجب محمد محمود الثانوية بنجع الماسخ، كما تفقد الشباب أعمال إنشاء المجمع الزراعي، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية بناويط، وكذلك مجمع الخدمات الحكومية بأولاد إسماعيل، بالإضافة إلى تفقدهم لمشروع الصرف الصحي بنجع أبوعوض، وأعمال مد خطوط المياه، والصرف الصحي بنجع العطوة، ونجع محمد السيد.
واستمع الشباب إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين، وعبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن هذه المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

 في سياق آخر.. تابع محافظ سوهاج أعمال توصيل خدمة " الغاز الطبيعي" لحي الكوثر، بتكلفة إجمالية بلغت 53 مليون جنيه، بأطوال تبلغ 26 كيلو متر، بالتعاون مع شركة غاز الأقاليم، موجها بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحة والسلامة المهنية، ومراعاة الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع .

ومن جانبه قال هلال زكي، رئيس حي الكوثر أنه تم الانتهاء من أعمال مد خطوط الغاز الخارجية بطول 8 كيلو متر وصولا للحي، بالإضافة إلى خط الغاز الرئيسي بطول 800 متر من مدخل حي الكوثر وحتى المعهد العالي للكمبيوتر. 

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مد خطوط الغاز للمرحلة الثانية والثالثة من الإسكان الاجتماعي، وجاري العمل بالمرحلة الخامسة، ومتابعة أعمال توصيل خطوط الغاز لجميع أنحاء الحي بأطوال داخلية تبلغ 18 كيلومتر .

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وائل لطفي

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