برلماني: دعم الرئيس وراء فوز «المجتمعات العمرانية» بجائزة الأمم المتحدة

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، إنجاز كبير جاء في ضوء موسوعة الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه للهيئة.

وأكد النائب أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بدور حيوى هام في البناء والتنمية على أرض الواقع ونفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة والمدن الجديدة العالمية ومشروعات الإسكان الاجتماعى الذى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم تنفيذها على أرض من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وإيماناً بقدراتها فى البناء والتنمية في مجالات الإسكان المختلفة، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأشاد عضو لجنة الإسكان بالنواب بجهود وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيادة الدكتور عصام الجزار .

وأعلن اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

وقال الوزير: “تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذى لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان، من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030”.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: "طبقا للخطاب الوارد إلينا سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية ياوندى، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى ياوندى، لتلقى هذه الجائزة المرموقة".