«ميلتري ووتش»: روسيا تسعى لتصدير «سوخوي-35» للصين وسط توقعات بفشل الصفقة

قال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجاييف، إن بلاده مستعدة لتصدير مقاتلات "سوخوي-35" ثقيلة الوزن إلى الصين، لكن روسيا لم تتلق أي طلبات تصدير حتى الآن من الصين بشأن مقاتلاتها الحديثة، التي استطاعت أن تسوق لها جيدا، علما بأن الصين كانت عميل روسيا الأجنبي الوحيد لسنوات عديدة، الذي امتلك طرازات قديمة من مقاتلات “سوخوي”.

وأرجعت دورية "ميلتري ووتش" الأمريكية، المتخصصة في الشأن الدفاعي، سبب تأخر الصين في إبرام صفقة المقاتلات الروسية إلى امتلاك بكين قدرات منافسة للمقاتلة "سوخوي ـ 35" في مقاتلاتها الحديثة، موضحة أن الصين لديها ميزانيات دفاع وبحث وتطوير أكبر بكثير من روسيا، فضلا عن اقتصاد وصناعة أكثر ديناميكية.

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أن استيراد الصين مقاتلات سوخوي من روسيا في أوائل عام 2010 كان هدفه نقل التكنولوجيا المتعلقة بمحركات توجيه الدفع ثلاثية الأبعاد واستخدام تقنيات توجيه الدفع المماثلة منذ ذلك الحين لتحسين القدرات القتالية والمناورة في مقاتلاتها من طراز" J-10C".

ولفتت الدورية الأمريكية إلى أن الصين طورت نسخا من المقاتلة السوفيتية "سوخوي-27 فلانكر"، التي تعتبر من أسلاف "سوخوي-35"، وزودتها بتكنولوجيا حديثة تتفوق على المقاتلة الروسية الجديدة في العديد من النواحي.

وأضافت أن هذه النسخ المطورة هي مقاتلات "J-16" والتي زودتها بتقنيات الطلاء الخفي، ورادارAESA وصواريخ جو-جو، وهي مميزات تفتقر إليها مقاتلات "سوخوي-35".

وذكرت دورية "ميلتري ووتش" الأمريكية، أن روسيا من المتوقع أن تنتج نسخة محسنة من مقاتلات "سوخوي- 57" في عام 2025.

وأشارت الدورية الأمريكية، المتخصصة في الشأن الدفاعي، إلى أن الإنتاج التجاري للمقاتلة للمرة الأولى كان في عام 2019، ودخلت الخدمة في سلاح الجو الروسي في ديسمبر 2020، ومن المتوقع انضمام خمسة مقاتلات من هذا الطراز إلى الجيش الروسي بحلول نهاية العام ليصبح عددها 76 طائرة بنهاية عام 2027.

وأفادت "ميلتري ووتش" بأن المقاتلة "سوخوي- 57" مزودة بمحرك من طراز "ساترن 30"، وهو من أقوى محركات الطائرات المقاتلة في العالم، كذلك فإن هيكلها غير مشتق من أي هيكل جرى تطويره إبان الحقبة السوفيتية السابقة.