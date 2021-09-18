أمن المنافذ يحبط جرائم تهريب بالملايين خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال إحباط تهريب بضائع بالملايين عبر المنافذ، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد جرى ضبط قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية: ضبط (1) قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (3) قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (198) حكم قضائى متنوع.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (38) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1840) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.