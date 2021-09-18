السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2021

صرف المعاشات
صرف المعاشات

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تحتل مؤشرات البحث العالمي حاليا وتحصد نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة الرئيسية عبر محرك البحث العالمي جوجل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد صرف معاشات المتقاعدين و الجدول الزمني الذي اعتمدته هيئة التأمينات الاجتماعية.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر ٢٠٢١

تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء كافة الإجراءات لصرف معاشات أكثر من 10 مليون متقاعد عن العمل ووضع الجدول الزمني الخاص بالصرف وفقا للشرائح المالية والذي تم إقراره ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنظمة حيث يتم صرف معاش الشريحة الأولى ممن يتقاضون معاش أقل من 1000 جنيه أول أيام الصرف فيما يتم صرف معاش الشريحة الثانية  ممن يتقاضون معاش أكثر من 1000 جنيه في ثاني أيام الصرف بينما يتم صرف معاش الشريحة الثالثة ممن يتقاضون معاش أكثر من ذلك في ثالث أيام الصرف.


موعد صرف معاش المتقاعدين عن العمل عن شهر أكتوبر

تبدأ الهيئة القومية التأمينات الاجتماعية في صرف معاش أكثر من 10 مليون متقاعد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر حيث تم تخصيص يومي 3 و 4 أكتوبر لصرف معاش الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه فيما تم تخصيص يومي 5 و 6 أكتوبر لصرف معاشات الشريحة الثانية من أصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه فيما تم تخصيص يومي 11 و 12 لصرف معاشات أصحاب المبالغ الأكثر من 2000 جنيه حيث تستعد كافة منافذ صرف المعاشات من مكاتب هيئة البريد و ماكينات الصرف الآلي للبنوك لإنهاء إجراءات تحويل المعاشات لبدء الصرف.

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الإجراءات الاحترازية أثناء صرف معاشات المتقاعدين

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر ٢٠٢١ و الإجراءات الاحترازية داخل منافذ صرف معاشات المتقاعدين من أكثر التساؤلات التي تشغل بال قرابة 10 مليون مواطن حيث تتعامل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مع كبار السن من أصحاب المعاشات والذين يعدون من أكثر الفئات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك تلزم الهيئة كافة منافذ الصرف بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة لمنع انتشار العدوى.

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