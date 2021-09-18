السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية: تنظيم عمل المنشآت الُملوِثة خلال فترة السحابة السوداء

محمود شعراوي
محمود شعراوي

 اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق الجيد مع محافظي  القاهرة، و الجيزة، و القليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة الملف السحابة السوداء والتي تضم وزراء التنمية المحلية و البيئة و الزراعة، موضحا أنه تم إصدار كتابا دوريا للمحافظات المشار إليها، لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بكل منها للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن اللجنة المشكلة فى كل محافظة من المحافظات الثمانية ستقوم بتنظيم عمل المنشآت المُلوثة مثل (مكامير فحم - مسابك- مصانع طوب) خلال فترة موسم السحابة السوداء مع وقف تشغيل الصناعات الملوثة، ووقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طول العام، لمدة 6 أشهر بدءًا من أول سبتمبر الحالي حتى نهاية فبراير 2022، وكذا مراعاة عدم تشغيلها نهائيا فى الأماكن التى يزيد فيها نسب التلوث بمحافظتي القليوبية، والشرقية .

 

 - مرور دوري  لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف

وشدد بقيام اللجان بالمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من خلال تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف بصفة فورية مع المتابعة الدورية لجهود وزارة النقل لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية وتكليف الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى بصفة فورية لمنع تراكم المخلفات وتفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أى طوارئ.

ولفت "شعراوي" إلى أهمية تكثيف حملات التوعية فى القرى و قيام لجان نوعية مشتركة من الوحدات المحلية من المشرفين الزراعيين، والقيادات الطبيعية بالقرى والوحدات المحلية وفرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتوعية وتشجيع الفلاحين على كبس قش الأرز وتدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كعلف حيوانى وخلافه.

ووجه إلى ضرورة تشجيع الشباب فى إقامة مشروعات لكبس قش الأرز والمخلفات الزراعية، وإعطاء الأولوية لهم في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية وبرنامج (مشروعك)، لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم من ناحية والمساعدة في الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى .

- منع تراكمات القمامة وغلق المقالب العشوائية

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية بالمحافظات التى تضم كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، مضيفاً أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ خاصة أي حرق عشوائى للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها ، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

الحماية المدنية وزير التنمية المحلية السحابة السوداء مشروعك التنمية المحلية الإجراءات القانونية وزير التنمية اللواء محمود شعراوي وزارة الموارد المائية والري الموارد المائية والري نوبات تلوث الهواء الحادة

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