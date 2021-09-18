فيتنام تعتمد لقاح «عبد الله» الكوبي المضاد لـ كورونا

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم السبت، الموافقة على استخدام لقاح "عبد الله" الكوبي للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الحكومة - في بيان أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن وزارة الصحة وافقت على لقاح "عبد الله" بناء على حاجة البلاد الماسة في محاربتها لـ (كوفيد-19).

ويعد هذا اللقاح هو الثامن الذي يتم الموافقة على استخدامه في فيتنام، التي لديها إحدى أقل معدلات التلقيح في المنطقة، حيث تلقى 6.3% فقط من السكان البالغ عددهم 98 مليون نسمة جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.

وكانت وزارة الصحة الفيتنامية قد أعلنت الشهر الماضي أن كوبا ستزود فيتنام بكميات كبيرة من لقاح "عبد الله" وستنقل تكنولوجيا الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري.

يذكر أنه في شهر يونيو الماضي، أكدت كوبا أن لقاحها "عبد الله" الذي يأخذ على ثلاث جرعات أثبت فعالية بنسبة 92.28% في المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.