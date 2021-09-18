لمدة 5 أيام.. الطرق البديلة للسيارات بعد إغلاق كوبري «ترسا»

انتشرت الخدمات المرورية في محافظة الجيزة، اليوم السبت، وأغلقت الإدارة العامة للمرور، كوبري ترسا الجديد كليا في الإتجاهين، لمدة 5 أيام، لتركيب الفواصل العرضية للكوبري، مع إجراء تحويلات لحركة السيارات منعا للزحام، وسط تواجد الخدمات لمتابعة الحركة، و يأتي الإغلاق مع البدء في تركيب الفواصل العرضية لكوبرى ترسا الجديد في الاتجاهين.

ويربط الكبري الحركة بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات ترسا سابقاً، ويستلزم تركيب الفواصل غلق كلى لكوبرى ترسا الجديد في الاتجاهين وذلك لمدة 5 أيام حتـى يـوم الثلاثاء المقبل.

الطرق البديلة لغلق كوبري ترسا

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن الطرق البديلة لغلق كوبري ترسا، السيارات والمركبات القادمة من محور أنور السادات (ترسا سابقاً) وترغب فى السير باتجاه طريـق المنصورية تسلك الطريق السطحي للكوبرى مـروراً بطريـق المريوطيـة وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي ثم تستكمل السير إلى طريق المنصورية.

المركبات القادمة من طريق المنصورية وترغب بالسير فى اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) تسلك الطريق السطحي للكوبرى مروراً بشارع ترعة السيسي وشارع اللبيني وطريق المريوطية ثم تستكمل السير الى محور أنور السادات.

-الملصق الإلكتروني

وفي سياق منفصل، ومن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ويمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

ويساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر، شهدت حالة الطريق سيولة مرورية في حركة السيارات أعلى محاور الجيزة وشوارع النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم.