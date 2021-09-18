ضغوط على «بايدن» للاعتراف بإبادة جماعية في تيجراي بإثيوبيا

قال مسؤول أمريكي، إن الصراع في إثيوبيا سيتم مناقشته الأسبوع المقبل بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كون الصراع في تيجراي بات الآن واحدا من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، مضيفا أن هناك ضغوط من قبل الكونجرس الأمريكي على الرئيس “بايدن” من أجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الفظائع التي وقعت في تيجراي تشكل إبادة جماعية، وفقا لما نقلته محطة تلفزيون "kmov" الأمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا جديدًا يوم الجمعة يسمح بفرض عقوبات واسعة النطاق على المتورطين في ارتكاب الصراع الدائر في إثيوبيا مع استمرار ورود تقارير عن الفظائع من منطقة تيجراي.

وفقا للمحطة التلفزيونية، لم تفرض الإدارة على الفور عقوبات بموجب الأمر الجديد، لكنها "مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية "ما لم تتخذ الأطراف - بما في ذلك الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية وحكومة إقليم أمهرة وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين "نرحب بخطوات هادفة للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والسماح بوصول المساعدات الانسانية دون عوائق".

وقال المسؤول إن الإدارة تتطلع إلى اتخاذ إجراء في غضون “أسابيع وليس شهور”، وقال مسؤول ثان كبير في الإدارة إن بايدن وافق على الأمر التنفيذي بعد أن "أرسلت الإدارة الامريكية برقية من أشهر إلى أطراف النزاع في أثيوبيا لتغيير مسارها".

وقال بايدن في بيان يوم الجمعة: "الصراع الدائر في شمال إثيوبيا مأساة تسبب في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة الإثيوبية".

وأضاف: "الولايات المتحدة مصممة على الضغط من أجل حل سلمي لهذا الصراع وسنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة."

وتابع: "أشارك القادة من جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم في حث أطراف النزاع على وقف حملاتها العسكرية واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، يجب أن تنسحب القوات الإريترية من إثيوبيا".

ويعكس الأمر التنفيذي إحساسًا متزايدًا بالحاجة الملحة للوضع في تيجراي، حيث تم قطع وصول المساعدات الإنسانية لإيصال الغذاء والوقود والأدوية التي تشتد إليها الحاجة إلى حد كبير، ويواجه مئات الآلاف المجاعة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" عن أدلة على أن عمليات الاعتقال الجماعي والعنف الجنسي والقتل التي تحمل بصمات الإبادة الجماعية قد حدثت في تيجراي.

ووفقا للمحطة التلفزيونية فإن هذه التحقيقات دفعت الكونجرس إلى تصعيد الضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات، وفقًا لأحد مساعدي مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى أن النواب الأمريكيين يضغطون على الإدارة ليس فقط لتحديد أهداف العقوبات، ولكن أيضًا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الفظائع التي وقعت تشكل إبادة جماعية.

وقال بايدن، في بيان يوم الجمعة، إنه "مروع من تقارير القتل الجماعي والاغتصاب والعنف الجنسي الأخرى لإرهاب السكان المدنيين".

وأقر مسؤولو الإدارة الامريكية، بأن الوضع في تيغراي قد تدهور في الأشهر الأخيرة وأعربوا عن قلقهم من أن العنف قد يتصاعد قريبًا مع انتهاء موسم الأمطار.

في بيان الأسبوع الماضي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "تقارير انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع" من قبل أطراف النزاع في منطقة تيغراي بإثيوبيا بأنها "مقلقة للغاية"، قائلاً إن هذه "التقارير المتزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان تؤكد على إلحاحها". تحقيقات دولية مستقلة وذات مصداقية".

وصدر البيان عقب تقارير من شبكة سي إن إن عثرت على جثث من تيغراي ، بعضها يحمل آثار تعذيب ، وجرفتها المياه في بلدة سودانية بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.

كما تجري إدارة بايدن "مراجعة قانونية وقائمة على الحقائق" حول ما إذا كانت الجرائم التي قد ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية قد وقعت في تيجراي.

حيث قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية روبرت جوديك للمشرعين ف الكونجرس: “الإدارة متفقة تمامًا على ارتكاب فظائع مروعة في تيجراي، وقد قال بلينكين في شهادته السابقة "كما قلتم، أن هناك أعمال تطهير عرقي”، وقال "نحن بصدد مراجعة الحقائق والقوانين لتحديد ما إذا كان يمكن وينبغي استخدام مصطلحات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب "القرار النهائي بشأن ما إذا كنا سنستخدم هذه المصطلحات متروك لوزيرة الخارجية".