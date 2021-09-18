حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 سبتمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

جومانا مراد

مهنياً: لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء وروية، وأن تضع خططاً واضحة لتحركاتك المستقبلية.

عاطفياً: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب والانطلاق لفتح صفحة جديدة من التفاهم الواضح والشفاف.

صحياً: غالباً ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكنك إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

الثور

آل باتشينو

مهنياً: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.

عاطفياً: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعاً وتسمع خبراً جيداً يخص الشريك، فتفرح بذكل وتحاول أن تتشارك الفرحة معه.

صحياً: لا تقاوم المغريات يوماً وتخضع لها معظم أيام الاسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلاً.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء

راغب علامة

مهنياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه والحرص على كسب ثقة الزملاء بغية تحقيق التعاون المثمر.

عاطفياً: لقاءات رومانسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة التي يمكن أن يثيرها اعتقاداً منك أنها قد تنكأ جراج الماضي.

صحياً: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مجدي يعقوب

مهنياً: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك.

عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر الى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.

صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الأسد

هاني سلامة

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيوية.

عاطفياً: قد تكون لدى الحبيب أعذار حقيقية وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالإهمال أو التقصير معك.

صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً عالية عليك بذل أقصى جهد وطاقة ممكنة لتحقيقها.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

كيت وينسليت

مهنياً: ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه.

عاطفياً: يشكل الطالع بين فينوس وساتورن بعض التشويش والإرباك في حياتك العائلية، وربما تفكر في سفر وتعيش عقدة ذنب.

صحياً: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

منة شلبي

مهنياً: يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئاً إنما لا تكن وقحاً، واطرح أفكارك من دون أي تردد.

عاطفياً: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوباً في كل المجالات.

صحياً: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

جستين بيبر

مهنياً: طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم إلى الأمام بسرعة وثبات.

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل.

صحياً: عجلة الأيام تدور بسرعة، فإذا لم تتخذ بعد قراراً ببدء الحمية فأنت الخاسر.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس

جيرارد بيكيه

مهنياً: تلتبس عليك الأمور الشخصية وتعيش صخباً وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاع.

عاطفياً: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك.

صحياً: لا تبخل على صحتك بذرّة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

إيهاب توفيق

مهنياً: يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً.

عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره.

صحياً: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعاً قبل تفاقم الوضع.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

شيريهان

مهنياً: انتقال القمرإلى برج الحوت الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة لك يتحدث عن بعض الجديد المفاجئ سواء في حياتك المهنية أو المالية وقد يطرأ اللامنتظر الذي ينقذك من بعض المآزق.

عاطفياً: تعود المودة والحب بينك وبين الشريك بعد فترة من الخلاف سببه تافه وتفاقم بسبب تدخل الآخرين.

صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

الحوت

وائل كفوري

مهنياً: وجود القمر في برجك يجعلك تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة، وتحصل على عائدات جيدة مادياً ومهنياً.

عاطفياً: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور.

صحياً: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحياً.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.