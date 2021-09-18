مناقشة رواية «متاهة الإسكندرية» للكاتب علاء خالد بمركز الجزويت الثقافى.. اليوم

يحتضن مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم السبت، حفل توقيع ومناقشة رواية "متاهة الإسكندرية" للكاتب علاء خالد، ويتضمن الحفل قراءة من الرواية يقوم بها كلًا من: نسمة عبد العزيز، وعلاء خالد، يصاحبها عزف بيانو للموسيقي دانيال سيدهم، مع عرض شرائح ملونة للأماكن الوراد الحديث عنها في الرواية، ثم حوار مفتوح مع جمهور الحاضرين.

تدور رواية"متاهة الإسكندرية"٬ للكاتب علاء خالد عن مدينة الإسكندرية في فترة السبعينيات والثمانينيات، وجاء على الغلاف الخلفي: عن السَيْر والذاكرة، "السَيْر" في ثنايا الإسكندرية، للراوي، ولمجموعة من الشباب العشريني، لحظةَ التحول العنيفة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ بحثًا عن خلاص صعب، السير في الشوارع، الميادين، المقاهي، المطاعم، الأسواق الشعبية، معارض الفن، تجمعات الفنانين، معامل تحميض النيجاتيف وطباعة الصور، مقابر الماضي والحاضر، السينمات، الحمامات الشعبية، البارات، المتاحف، محال بيع الإسطوانات، الروايات، ألبومات الصور، والرسائل.

"تنقيب" في ذاكرة المدينة وأبطال روايتها، بدون أية رغبة في الوصول إلى بداية خيط أو نهايته، فالخيوط كانت مقطوعة بسبب عنف لحظة التحول، شكلَّت خطوط السير المتقاطعة، لأبطالها، مسارات متشابكة، تشبه المتاهة، بلا بداية ولانهاية.

تحولت المدينة، في نظر الراوي، إلى قطعة نسيج عتيقة، تتناثر عليها بقع من الصدأ، كل بقعة تخفي تحتها مصائر وحيوات تلاقت، ثم تفرقت، كساها مرور الزمن باللون الأصفر، رواية تسعى للتنقيب في "متاهة الزمن".

وكان علاء خالد قد سبق وصدرت له رواية أخري بعنوان: “ألم خفيف كريشة طائر تتنقل بهدوء من مكان لآخر”٬ ورواية "بيت الحرير" وصدرت قبل عامين في 2019 إلي جانب أعمال الشعرية: "الجسد عالق بمشيئة حبر" عن دار مصرية 1990ــ وتهب طقس الجسد إلى الرمز٬ كراسات خاصة 1992 ــ حياة مبيتة دار الجديد 1995 ــ خطوط الضعف عن دار شرقيات 1995 ــ المسافر طبعة خاصة 2002 ــ طرف غائب يمكن أن يبعث الأمل٬ كتاب أمكنة 2003 ــ كرسيان متقابلان عن دار شرقيات 2006 ــ تصبحين على خير دار شرقيات 2007 ــ وجوه سكندرية٬ كتاب عن دار الشروق 2012 ــ وديوان تحت شمس ذاكرة أخرى عن دار شرقيات 2012.

يشار إلى أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست من قبل اليسوعيين عام 1953، هدفها الرئيسي هو التكوين الإنساني لأهالي الإسكندرية خاصة من الشباب٬ الذين يودون المشاركة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع جميع التحديات الثقافة الحديثة.