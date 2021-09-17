متحدث الصحة: نعمل على توفير أدوية جديدة لمكافحة كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي، المتحدث الرسمي للوزارة، عن التوجه لتوفير أدوية جديدة ستغير قواعد اللعبة مع فيروس كورونا المستجد.

وقال «مجاهد» في تصريحات إعلامية، مساء اليوم الجمعة، إن الأدوية الجديدة على رأسها عقار مولنيبيرافير أو Molnupiravir الذي يعمل على تقليل الحمل الفيروسي للمرض.

وأضاف أن مصر تشارك في دراستين للشركة المنتجة لعقار Molnupiravir منوها بأن الأدوية الجديدة تتضمن أدوية للمخالطين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتجه إلى دراسة تطعيم الأطفال وسيتم وضع أولويات لذلك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تطعيم 2.4 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وباقي نحو مليون آخرين سيتم تطعيمهم خلال أيام، إلى جانب تطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب توفير مليون جرعة لتطعيم طلاب الجامعات والعاملين في وزارة التعليم العالي وسيتم توفير مليون آخر، بحيث ينتهي تطعيمهم قبل يوم 9 أكتوبر المقبل.

وأكد «مجاهد» حصر جميع المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني لحجز موعد التطعيم، والوزيرة الدكتورة هالة زايد، وجهت بأن تصلهم رسائل تحديد الموعد اليوم وغدًا، حيث تم بالفعل توجيه حوالي مليون رسالة وتوجيه المواطنين إلى 157 من المراكز التي كانت مخصصة للمسافرين بعد انخفاض معدلات الطلب على لقاحات السفر.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، أن حملة «معًا نطمئن .. سجل الآن» التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأول، من خلال 3 أتوبيسات تجوب المحافظات لمساعدة وتشجيع المواطنين على التسجيل، تقوم بإدخال بيانات المواطنين وتصلهم رسالة فورية ويتلقى المواطن اللقاح في اليوم نفسه، منوها بأن أكثر من 85% ممن سجلوا تلقوا اللقاح، مضيفًا أن الحملة تمكنت اليوم من الوصول لـ6200 مواطن وتوعية 17 ألف مواطن، وستواصل عملها خلال الأيام القادمة في باقي المحافظات.