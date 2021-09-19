الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أشياء يجب التحدث فيها مع مديرك قبل الاستقالة

التفكير بالاستقالة
التفكير بالاستقالة

يعتبر التفكير في الاستقالة من الأمور التي تراود الكثير من الموظفين الذين يعانون من كثرة الضغوط في العمل، فقبل التفكير في الاستقالة ينصح الخبراء بموقع "هارفارد بزنس" بضرورة التحدث مع مديرك في عدة أمور قبل اتخاذ قرار الاستقالة.

تناقش بالأمور المادية قبل قرار الاستقالة:

يمكن للراتب المنخفض، أن يتسبب في زيادة فرص التفكير في الاستقالة، فالتحدث مع المدير في زيادة المرتب من الأمور الهامة التي يمكن أن تساعد في زوال فكرة الاستقالة.

تجديد أصدقاء العمل:

يمكن لأصدقاء العمل أن يكونوا سببًا في فكرة استقالتك، فالصحبة غير الجيدة قد تساهم في كثرة الضغوط عليك، لذا فيمكنك طلب النقل من القسم أو تجنب الحديث والتعامل معهم.

زيادة الشعور بالاكتئاب:

عليك التحدث بشكل كبير مع المدير عند الشعور بالاكتئاب بمجرد دخولك العمل، فعندما يصل الشخص إلى هذه المرحلة فإنه ينبغي ترك الوظيفة والبحث عمل جديد.

ما الأسباب التي قد تدفعك للتفكير في الاستقالة؟

هناك العديد من الأسباب التي تدفعك للتفكير في الاستقالة، بدءًا من عدم الحصول على التقدير المادي والمعنوي، فهناك الكثير من الأشياء التي تجعلك تفكر في ترك العمل.

لا يوجد أغلى من الصحة، فعندما تشعر بأن العمل أثر بشكل كبير وملموس على صحتك الجسدية والنفسية، فالتفكير بالاستقالة والبحث عن عمل جديد هو الحل المناسب.

كما أن الافتقار للشغف بالعمل أحد الأسباب التي قد تدفعك للاستقالة، فعندما تتذمر عند الاستيقاظ للعمل لذا فترك العمل الحل المناسب، فإذا شعر الموظف بالقلق والكآبة لمجرد التفكير في العمل، فهذا مؤشر جيد بأن الوقت حان للرحيل والبحث عن عمل جديد.

الملل من أداء عملك.. إذا شعرت بالملل وعدم الراحة في العمل، فالبحث عن وظيفة جديدة حل جيد، فقلة التطور الوظيفي وعدم تقدير المهام التي تقوم بها من الأشياء التي تزيد من "الملل الوظيفي".

 

 

قرار الاستقالة البحث عن وظيفة ترك العمل الاكتئاب الملل الوظيفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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