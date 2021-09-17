السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن ينظم قمة عبر الإنترنت بشأن كورونا الأربعاء

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن ينظم قمة عبر الإنترنت، الأربعاء المقبل، بشأن فيروس كورونا.

وقد بحث الرئيس جو بايدن في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين، الجمعة الماضي، إنهما "بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19  ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة".

وأضافت: "هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التفاصيل".

من جهة أخرى، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين "احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم".

وأضافت الوكالة أن شي اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والإنعاش الاقتصادي والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.

اعلان البيت الابيت من الانسحاب فيروس كورنا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإنترنت

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