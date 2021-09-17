برلمانى روسى: منظمات غير حكومية تتلقى أموالًا للطعن فى انتخاباتنا

اتهم فاسيلي بيسكاريوف رئيس لجنة التحقيق بحوادث التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لروسيا بمجلس الدوما، منظمات أمريكية غير حكومية بتخصيص أموال إضافية لحركة "جولوس"، المصنفة كوكيل أجنبي، للقيام بتشويه سمعة نتائج الانتخابات التشريعية في بلاده وعدم الاعتراف بها.

وقال البرلماني الروسي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "أتوقع استمرار الهجمات على نظامنا الانتخابي وعلى الانتخابات، ولدينا معلومات تُفيد بأن منظمات غير حكومية أمريكية مرتبطة بوزارة الخارجية الأمريكية خصصت لحركة (جولوس) المصنفة في روسيا كوكيل أجنبي، أموالًا إضافية لتنفيذ عملية تهدف إلى تشويه نتائج الانتخابات في روسيا الاتحادية".

وأضاف "لدينا معلومات أنه فور إعلان نتائج التصويت، ستنطلق حملة واسعة النطاق لعدم الاعتراف بالانتخابات والطعن في نتائجها".

كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد حذرت أمس الولايات المتحدة من التدخل في الشئون الداخلية لروسيا.

وقالت زاخاروفا:"الجانب الروسي لديه أدلة دامغة على انتهاك منصات الإنترنت الأمريكية للتشريعات الروسية في سياق التحضير لانتخابات مجلس الدوما وإجرائها".

يُذكر أن الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان، الجمعة، وأبلغته بعدم جواز التدخل في الشئون الداخلية الروسية بشكل قاطع.