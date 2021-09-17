عمرو دياب يتألق فى حفله الغنائى بالتجمع الخامس (صور)

أحيا النجم عمرو دياب مساء، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة الذي ظهر خلاله بإطلالة كاجوال ولوك جديد.

عمرو دياب

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى ميدلي مجمع من أشهر أغنياته القديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

عمرو دياب

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وكان عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات حتى الآن وهي "الدنيا بترقص" و"إتقل" و"أحلى ونص".

فيما يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبدالمنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوّق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبًا بتعليق: "خلينا ننبسط".

وكانت أغنية "الدنيا بترقص" من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب