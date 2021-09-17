الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يتألق فى حفله الغنائى بالتجمع الخامس (صور)

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا النجم عمرو دياب مساء، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة الذي ظهر خلاله بإطلالة كاجوال ولوك جديد.

عمرو دياب 

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى ميدلي مجمع من أشهر أغنياته القديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

عمرو دياب 

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وكان عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات حتى الآن وهي "الدنيا بترقص" و"إتقل" و"أحلى ونص".

فيما يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبدالمنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوّق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبًا بتعليق: "خلينا ننبسط".

وكانت أغنية "الدنيا بترقص" من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب الساحل الشمالى التجمع الخامس الهضبة عمرو دياب طارق العريان النجم عمرو دياب

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة وفاة فتاة بمدينة نصر

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

ملف سد النهضة.. الباز: بيان مجلس الأمن حقق كل أهداف مصر والسودان

الآن لينك الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس

تقدير موقف.. أسرار التحركات الإسرائيلية الأخيرة للتهدئة مع غزة ورام الله

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟