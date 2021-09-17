محافظ جنوب سيناء يشهد تجربة جديدة لعلاج طفل صربي من «التوحد»

شهد اللواء خالد فودة محافظ محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تجربة جديدة من نوعها وهي علاج طفل صربي يعاني من مرض التوحد عن طريق الدولفين .



أوضح محافظ جنوب سيناء أنه تم التنسيق لتلك الزيارة أثناء زيارته الشهر الماضي الى دولة صربيا على رأس وفد مصرى، ولقاءاته المتعددة مع عدد من القيادات السياسية و السياحية بدولة صربيا، بحضور السفير المصرى فى بلجراد عمرو الجويلى وبناء علي طلب السفير المصري استجاب محافظ جنوب سيناء علي الفور للعلاج بمقر الدولفين بشرم الشيخ.



وأضاف فودة أنه تم الإعداد والتنسيق لزيارة وتولت المحافظة الإقامة، كما تولت إحدى الجمعيات الخيرية تذاكر الطيران للأسرة المكونة من الأب والأم والطفل، وتولي مالك الدولفين وجدي سعد ترتيبات البرنامج العلاجي.



وأكد المحافظ، أن نجاح تلك التجربة سيكون إضافة جديدة في مجال السياحة العلاجية سواء للأجانب والمصريين والعرب بعد اعتماد الجهات الصحية والطبية والمعنية بهذا الشأن.

تجربة العلاج



من جانبه؛ أوضح وجدي سعد مالك الدولفين ان العلاج يتم عن طريق موجات الالتراسونيك التي يصدرها الدولفين اثناء السباحة معه للتعرف علي الكائن الحي الموجود مع الدولفين، وان ذلك يتم عن طريق خبراء متخصصين و بتواجد طبيب مختص بذلك.



وقدم والد ووالدة الطفل الشكر لمحافظ جنوب سيناء ولجميع القائمين علي هذا العمل لسرعة الاستجابة والاستضافة وحسن الضيافة، معربين عن سعادتهم لاستجابة ابنهم حيث بدأ ينطق أولى كلماته بعد اول جلسات للعلاج، وأكد والده أنه زار عدة دول أخرى قبل زيارته لمصر " شرم الشيخ" ولم يشعر بتحسن الا عند قدومه لمصر في هذه الزيارة العلاجية، مضيفا أنه سينقل ما رآه وأحداث تلك التجربة لمواطني صربيا معربا عن سعادته واستجابة ابنه للعلاج.



جدير بالذكر أنه يستمر برنامج العلاج حتى يوم 21 سبتمبر الجاري.