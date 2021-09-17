قطع الكهرباء عن بعض المناطق في الغربية والمنوفية

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار عن محطة محولات سمنود الجديدة يوم السبت ٢٠٢١/٩/١٨ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

وأضاف بيان صادر عن الشركة نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المناطق التي سيقطع عنها التيار وتقع في نطاق محطة محولات سمنود الجديدة هي :

1- مدينة المحلة الكبرى (منطقة مبارك، العباسية، السلندرات 1،2 ، ومركز شرطة المحلة الكبري، نادي المعلمين).

2- مدينة سمنود (منطقة السكة الحديد، الشحاتية، سماحة، الترعة، جزء من المنطقة الصناعية ، منطقة المركز، ميدان النحاس، شارع البحر حتي بيع المصنوعات، منطقة المستشفي).

3- خطوط الريف (محلة زياد ، ميت عساس، كفر حسان، كفر الشعبانية، الراهبين ، الناصرية، بهييتالحجاز وتوابعهم).

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن قطع التيار عن بعض المناطق في محافظات الغربية والمنوفية

كما أعلنت فصل التيار عن محطه محولات شبين القبلية قطاع كهرباء المنوفية غدا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والأماكن المتأثره بالفصل هي :

سنترال شبين -مستشفي الهلال -محطه الصرف الصحي ١،٢-مديريه التربيه والتعليم -الحي القبلي -العزبه الغربيه -مجمع المحاكم ).

وفصل التيار عن محطه محولات قويسنا قطاع كهرباء المنوفية وذلك يوم الجمعة الموافق٢٠٢١/٩/١٧من الساعة السادسه صباحا وحتي الساعه العاشره صباحا من نفس اليوم

وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية .

‏ الاماكن المتأثره بالفصل :

قريه منشاه دملو -جزء من قريه اجهور الرمل -جزء من قريه كفر وهبه -كفر عبده -بعد اكشاك مدينه قويسنا -مطار قويسنا )

ووفق البيان تعتذر الشركه عن هذا الفصل وتهيب عملائها عن تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.